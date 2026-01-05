Fortuna-Cup 2026: Bersenbrück souverän, Türkgücü überrascht

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der TuS Bersenbrück hat den Fortuna Cup 2026 klar für sich entschieden. Der Oberligist dominierte den Finaltag in Eggermühlen und sicherte sich ohne größere Schwierigkeiten den Turniersieg. Für Aufsehen sorgte der SV Türkgücü Bramsche, der als Kreisligist überraschend das Halbfinale erreichte.

Bersenbrück bestimmte das Endspiel von Beginn an. Bereits früh stellte der Favorit die Weichen auf Sieg und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Mit vier Treffern setzte sich der TuS deutlich durch und blieb im gesamten Turnier ohne Niederlage. Auffällig war dabei der offensive Einsatz von Innenverteidiger Nicolas Eiter, der mit insgesamt zehn Toren zum erfolgreichsten Schützen des Wettbewerbs wurde. >> Bilder vom Finale

Der SV Quitt Ankum bestätigte seine Hallenstärke und erreichte nach wechselhaftem Start erneut das Finale. Höhepunkt aus Ankumer Sicht war das Halbfinale, das durch einen Distanztreffer von Paul Eberhart kurz vor Schluss entschieden wurde. Für die größte Überraschung sorgte Türkgücü Bramsche. Der junge Verein aus der 1. Kreisklasse spielte sich erstmals unter die besten vier Teams und qualifizierte sich damit für das Hallenmasters. Ausschlaggebend war vor allem die starke Defensive um Torhüter Hizir Irmak. Der FCR Bramsche belegte Rang vier, Jonas Blaschke wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.