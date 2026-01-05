Fortuna-Cup 2026: Bersenbrück souverän, Türkgücü überrascht

Der TuS Bersenbrück hat den Fortuna Cup 2026 klar für sich entschieden. Der Oberligist dominierte den Finaltag in Eggermühlen und sicherte sich ohne größere Schwierigkeiten den Turniersieg. Für Aufsehen sorgte der SV Türkgücü Bramsche, der als Kreisligist überraschend das Halbfinale erreichte.
Bersenbrück bestimmte das Endspiel von Beginn an. Bereits früh stellte der Favorit die Weichen auf Sieg und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Mit vier Treffern setzte sich der TuS deutlich durch und blieb im gesamten Turnier ohne Niederlage. Auffällig war dabei der offensive Einsatz von Innenverteidiger Nicolas Eiter, der mit insgesamt zehn Toren zum erfolgreichsten Schützen des Wettbewerbs wurde.
Der SV Quitt Ankum bestätigte seine Hallenstärke und erreichte nach wechselhaftem Start erneut das Finale. Höhepunkt aus Ankumer Sicht war das Halbfinale, das durch einen Distanztreffer von Paul Eberhart kurz vor Schluss entschieden wurde.
Für die größte Überraschung sorgte Türkgücü Bramsche. Der junge Verein aus der 1. Kreisklasse spielte sich erstmals unter die besten vier Teams und qualifizierte sich damit für das Hallenmasters. Ausschlaggebend war vor allem die starke Defensive um Torhüter Hizir Irmak. Der FCR Bramsche belegte Rang vier, Jonas Blaschke wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.
Gruppe A
Sa., 27.12.25 15:30 Uhr SV Quitt Ankum - SV Kettenkamp 3:1
Sa., 27.12.25 15:48 Uhr Fortuna 47 Eggermühlen - SG Renslage / TuS Berge III 2:0
Sa., 27.12.25 16:06 Uhr SC Rieste - TuS Engter 1:2
Sa., 27.12.25 16:24 Uhr Fortuna 47 Eggermühlen - SV Quitt Ankum 0:3
Sa., 27.12.25 16:42 Uhr TuS Engter - SV Kettenkamp 3:1
Sa., 27.12.25 17:00 Uhr SG Renslage / TuS Berge III - SC Rieste 1:4
Sa., 27.12.25 17:18 Uhr SV Quitt Ankum - TuS Engter 1:1
Sa., 27.12.25 17:36 Uhr SC Rieste - Fortuna 47 Eggermühlen 1:2
Sa., 27.12.25 17:54 Uhr SV Kettenkamp - SG Renslage / TuS Berge III 2:0
Sa., 27.12.25 18:12 Uhr SC Rieste - SV Quitt Ankum 2:4
Sa., 27.12.25 18:30 Uhr SG Renslage / TuS Berge III - TuS Engter 0:5
Sa., 27.12.25 18:48 Uhr Fortuna 47 Eggermühlen - SV Kettenkamp 2:2
Sa., 27.12.25 19:06 Uhr SG Renslage / TuS Berge III - SV Quitt Ankum 2:6
Sa., 27.12.25 19:24 Uhr SV Kettenkamp - SC Rieste 2:3
Sa., 27.12.25 19:42 Uhr TuS Engter - Fortuna 47 Eggermühlen 3:0
Gruppe B
So., 28.12.25 15:30 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SV Nortrup 5:1
So., 28.12.25 15:48 Uhr SV Türkgücü Bramsche - GW Schwagstorf 2:0
So., 28.12.25 16:06 Uhr SC Achmer - 1. FCR 09 Bramsche 0:2
So., 28.12.25 16:24 Uhr SV Nortrup - SV Türkgücü Bramsche 2:6
So., 28.12.25 16:42 Uhr GW Schwagstorf - SC Achmer 3:4
So., 28.12.25 17:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SV Türkgücü Bramsche 5:1
So., 28.12.25 17:18 Uhr SC Achmer - SV Nortrup 4:0
So., 28.12.25 17:36 Uhr GW Schwagstorf - 1. FCR 09 Bramsche 1:6
So., 28.12.25 17:54 Uhr SV Türkgücü Bramsche - SC Achmer 3:2
So., 28.12.25 18:12 Uhr SV Nortrup - GW Schwagstorf 1:1
Gruppe C
Mo., 29.12.25 18:00 Uhr SV Alfhausen - Bippener SC 1:1
Mo., 29.12.25 18:18 Uhr Quakenbrücker SC - FC SW Kalkriese 1:2
Mo., 29.12.25 18:36 Uhr SC Epe/Malgarten - SV Alfhausen 0:0
Mo., 29.12.25 18:54 Uhr Bippener SC - Quakenbrücker SC 2:2
Mo., 29.12.25 19:12 Uhr FC SW Kalkriese - SC Epe/Malgarten 4:0
Mo., 29.12.25 19:30 Uhr SV Alfhausen - Quakenbrücker SC 3:0
Mo., 29.12.25 19:48 Uhr SC Epe/Malgarten - Bippener SC 2:3
Mo., 29.12.25 20:06 Uhr FC SW Kalkriese - SV Alfhausen 2:1
Mo., 29.12.25 20:24 Uhr Quakenbrücker SC - SC Epe/Malgarten 1:3
Mo., 29.12.25 20:42 Uhr Bippener SC - FC SW Kalkriese 1:2
Gruppe D
Di., 30.12.25 18:00 Uhr TuS Bersenbrück - SV Hesepe Sögeln 6:0
Di., 30.12.25 18:18 Uhr Spielvereinigung Fürstenau - BW Merzen 0:2
Di., 30.12.25 18:36 Uhr SV Grafeld - TuS Bersenbrück 0:5
Di., 30.12.25 18:54 Uhr SV Hesepe Sögeln - Spielvereinigung Fürstenau 0:4
Di., 30.12.25 19:12 Uhr BW Merzen - SV Grafeld 1:3
Di., 30.12.25 19:30 Uhr TuS Bersenbrück - Spielvereinigung Fürstenau 8:0
Di., 30.12.25 19:48 Uhr SV Grafeld - SV Hesepe Sögeln 3:0
Di., 30.12.25 20:06 Uhr BW Merzen - TuS Bersenbrück 2:6
Di., 30.12.25 20:24 Uhr Spielvereinigung Fürstenau - SV Grafeld 3:1
Di., 30.12.25 20:42 Uhr SV Hesepe Sögeln - BW Merzen 0:6
Gruppe I
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr FC SW Kalkriese - BW Merzen 0:1
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr SV Quitt Ankum - SV Türkgücü Bramsche 0:0
Sa., 03.01.26 16:42 Uhr FC SW Kalkriese - SV Quitt Ankum 1:2
Sa., 03.01.26 17:00 Uhr SV Türkgücü Bramsche - BW Merzen 1:1
Sa., 03.01.26 17:54 Uhr BW Merzen - SV Quitt Ankum 0:4
Sa., 03.01.26 18:12 Uhr SV Türkgücü Bramsche - FC SW Kalkriese 6:2
Gruppe II
Sa., 03.01.26 16:06 Uhr TuS Bersenbrück - SV Alfhausen 2:0
Sa., 03.01.26 16:24 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - TuS Engter 2:0
Sa., 03.01.26 17:18 Uhr TuS Bersenbrück - 1. FCR 09 Bramsche 4:1
Sa., 03.01.26 17:36 Uhr TuS Engter - SV Alfhausen 0:0
Sa., 03.01.26 18:30 Uhr SV Alfhausen - 1. FCR 09 Bramsche 2:5
Sa., 03.01.26 18:48 Uhr TuS Engter - TuS Bersenbrück 0:2
Halbfinale
Sa., 03.01.26 19:15 Uhr SV Quitt Ankum - 1. FCR 09 Bramsche 3:2
Sa., 03.01.26 19:35 Uhr TuS Bersenbrück - SV Türkgücü Bramsche 5:2
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 19:55 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SV Türkgücü Bramsche 3:4
Finale
Sa., 03.01.26 20:10 Uhr SV Quitt Ankum - TuS Bersenbrück 0:4