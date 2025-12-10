Fortuna-Cup 2025/26 startet mit erweitertem Programm in Ankum

Einundzwanzig Teams kämpfen zwischen dem 27. Dezember und dem 3. Januar um den Einzug ins Finalturnier – längere Spielzeiten und ein dichterer Zeitplan prägen die neue Ausgabe. Die Vorrunde in vier Gruppen bildet erneut das Herzstück des Hallenklassikers im Osnabrücker Nordkreis.

Der Fortuna-Cup in der Ankumer Ballsporthalle zählt seit Jahren zu den prägenden Hallenturnieren der Region. Ende Dezember beginnt die neue Ausgabe, die erstmals mit verlängerten Spielzeiten und einem erweiterten Teilnehmerfeld ausgetragen wird. Insgesamt einundzwanzig Mannschaften aus dem Osnabrücker Nordkreis treten in vier Gruppen gegeneinander an, um sich einen Platz in der Finalrunde am 3. Januar 2026 zu sichern. Die Vorrunde erstreckt sich über vier Spieltage und soll laut Veranstaltern sowohl sportlich als auch organisatorisch ein deutlich intensiveres Programm bieten.

Gruppe A Sa., 27.12.25 15:30 Uhr SV Quitt Ankum - SV Kettenkamp Sa., 27.12.25 15:48 Uhr Fortuna 47 Eggermühlen - SG Renslage / TuS Berge III Sa., 27.12.25 16:06 Uhr SC Rieste - TuS Engter Sa., 27.12.25 16:24 Uhr Fortuna 47 Eggermühlen - SV Quitt Ankum Sa., 27.12.25 16:42 Uhr TuS Engter - SV Kettenkamp Sa., 27.12.25 17:00 Uhr SG Renslage / TuS Berge III - SC Rieste Sa., 27.12.25 17:18 Uhr SV Quitt Ankum - TuS Engter Sa., 27.12.25 17:36 Uhr SC Rieste - Fortuna 47 Eggermühlen Sa., 27.12.25 17:54 Uhr SV Kettenkamp - SG Renslage / TuS Berge III Sa., 27.12.25 18:12 Uhr SC Rieste - SV Quitt Ankum Sa., 27.12.25 18:30 Uhr SG Renslage / TuS Berge III - TuS Engter Sa., 27.12.25 18:48 Uhr Fortuna 47 Eggermühlen - SV Kettenkamp Sa., 27.12.25 19:06 Uhr SG Renslage / TuS Berge III - SV Quitt Ankum Sa., 27.12.25 19:24 Uhr SV Kettenkamp - SC Rieste Sa., 27.12.25 19:42 Uhr TuS Engter - Fortuna 47 Eggermühlen

Zum Auftakt am 27. Dezember wird die einzige Sechsergruppe des Wettbewerbs ausgespielt. Gastgeber Fortuna Eggermühlen trifft dabei unter anderem auf den SV Quitt Ankum, den SV Kettenkamp und den SC Rieste. Wegen der großen Zahl an Begegnungen stehen fünfzehn Spiele auf dem Programm. Mit den neuen Spielzeiten von zweimal sieben Minuten soll der erste Tag bereits einen umfassenden Eindruck vermitteln, in welche Richtung sich das Turnier entwickelt.

Bramscher Rivalitäten prägen den zweiten Spieltag

Einen Tag später rückt die Gruppe B in den Mittelpunkt. FCR Bramsche, Türkgücü Bramsche und der SC Achmer bilden das lokale Zentrum des Feldes und treffen auf den SV Nortrup sowie Grün-Weiß Schwagstorf. Die Konstellation verspricht ein ausgeglichenes Niveau, das erfahrungsgemäß häufig erst in den Schlussminuten entschieden wird.

Gruppe B

So., 28.12.25 15:30 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SV Nortrup

So., 28.12.25 15:48 Uhr SV Türkgücü Bramsche - GW Schwagstorf

So., 28.12.25 16:06 Uhr SC Achmer - 1. FCR 09 Bramsche

So., 28.12.25 16:24 Uhr SV Nortrup - SV Türkgücü Bramsche

So., 28.12.25 16:42 Uhr GW Schwagstorf - SC Achmer

So., 28.12.25 17:00 Uhr 1. FCR 09 Bramsche - SV Türkgücü Bramsche

So., 28.12.25 17:18 Uhr SC Achmer - SV Nortrup

So., 28.12.25 17:36 Uhr GW Schwagstorf - 1. FCR 09 Bramsche

So., 28.12.25 17:54 Uhr SV Türkgücü Bramsche - SC Achmer

So., 28.12.25 18:12 Uhr SV Nortrup - GW Schwagstorf

Abendrunde am Montag mit Quakenbrück und Kalkriese

Die dritte Vorrundengruppe startet erst am frühen Abend des 29. Dezember. Neben dem Quakenbrücker SC und FC SW Kalkriese sind der Bippener SC, der SV Alfhausen und SC Epe-Malgarten vertreten. Die kompakt angesetzte Abfolge über knapp drei Stunden gilt als eine der spielstärksten Konstellationen des diesjährigen Turniers.

Gruppe C

Mo., 29.12.25 18:00 Uhr SV Alfhausen - Bippener SC

Mo., 29.12.25 18:18 Uhr Quakenbrücker SC II - FC SW Kalkriese

Mo., 29.12.25 18:36 Uhr SC Epe/Malgarten - SV Alfhausen

Mo., 29.12.25 18:54 Uhr Bippener SC - Quakenbrücker SC II

Mo., 29.12.25 19:12 Uhr FC SW Kalkriese - SC Epe/Malgarten

Mo., 29.12.25 19:30 Uhr SV Alfhausen - Quakenbrücker SC II

Mo., 29.12.25 19:48 Uhr SC Epe/Malgarten - Bippener SC

Mo., 29.12.25 20:06 Uhr FC SW Kalkriese - SV Alfhausen

Mo., 29.12.25 20:24 Uhr Quakenbrücker SC II - SC Epe/Malgarten

Mo., 29.12.25 20:42 Uhr Bippener SC - FC SW Kalkriese

TuS Bersenbrück steigt am vierten Tag ein

Am 30. Dezember fällt in Gruppe D die Entscheidung über die letzten Finalrundenplätze. Oberligist TuS Bersenbrück gilt als Favorit, trifft jedoch mit dem SV Hesepe/Sögeln, der Spvg. Fürstenau, dem SV Grafeld und Blau-Weiß Merzen auf Gegner, die in der Halle traditionell variabel und unangenehm zu spielen sind.

Gruppe D

Di., 30.12.25 18:00 Uhr TuS Bersenbrück - SV Hesepe Sögeln

Di., 30.12.25 18:18 Uhr Spielvereinigung Fürstenau - BW Merzen

Di., 30.12.25 18:36 Uhr SV Grafeld - TuS Bersenbrück

Di., 30.12.25 18:54 Uhr SV Hesepe Sögeln - Spielvereinigung Fürstenau

Di., 30.12.25 19:12 Uhr BW Merzen - SV Grafeld

Di., 30.12.25 19:30 Uhr TuS Bersenbrück - Spielvereinigung Fürstenau

Di., 30.12.25 19:48 Uhr SV Grafeld - SV Hesepe Sögeln

Di., 30.12.25 20:06 Uhr BW Merzen - TuS Bersenbrück

Di., 30.12.25 20:24 Uhr Spielvereinigung Fürstenau - SV Grafeld

Di., 30.12.25 20:42 Uhr SV Hesepe Sögeln - BW Merzen

Finalrunde am 3. Januar

Nach drei Tagen Pause treten die besten acht Mannschaften der Vorrunde ab 15.30 Uhr im K.-o.-System gegeneinander an. Neben dem Turniersieg wird auch der Einzug in das Hallenmasters in Belm ausgespielt, das vom 9. bis zum 11. Januar stattfindet.