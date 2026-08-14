Fortuna Chemnitz vor dem Start: „Wir wollen unser Spiel durchziehen“

Die Sommermonate nutzte das Chemnitzer Trainerteam, um die Wunden der vergangenen Spielzeit zu lecken und das Team neu aufzustellen. Trotz organisatorischer Hürden durch Urlaubstage in den Sommerferien zieht Dittrich ein positives Fazit der Vorbereitungsphase. „Die Vorbereitung lief durchaus zufriedenstellend“, erklärt der Coach. Zwar war der Trainingskader zu Beginn phasenweise überschaubar, doch rechtzeitig zur entscheidenden Phase meldete sich das Aufgebot nahezu vollzählig zurück: „Am Anfang waren immer wieder welche im Urlaub, da waren wir ein recht kleiner Kader, aber seit letzter Woche sind so gut wie alle da und geben ordentlich Gas!“ Die gestiegene Trainingsintensität und der spürbare Konkurrenzkampf führen dazu, dass Dittrich personell aus dem Vollen schöpfen kann: „Wir haben die Qual der Wahl beim Kader fürs Wochenende!“

Mit der BSG Chemie Leipzig II wartet zum Auftakt ein Gegner auf die Chemnitzer, der eine Unbekannte darstellt. Die Reserve des Leipziger Traditionsvereins reist als Auftaktgegner an, dessen spielerische Ausrichtung im Chemnitzer Lager noch schwer einzuschätzen ist. Diese Ausgangslage zieht sich durch die gesamte neue Liga. Dittrich lässt sich von den ungewohnten Kontrahenten jedoch nicht verunsichern und vertraut auf die eigenen Abläufe. „Für uns sind die Gegner zu 80 Prozent eine Unbekannte, aber wir wollen unser Spiel durchziehen, von daher sollte die Unbekannte uns egal sein!“, stellt der Trainer unmissverständlich klar.

Neben der sportlichen Neuorientierung hält der erste Spieltag für den VfB Fortuna Chemnitz auch eine emotionale Komponente bereit. Erstmals seit über acht Jahren bestreitet die erste Mannschaft ein Pflichtspiel wieder auf dem Naturrasen im Chemnitztal – ein Umstand, der im Verein für besondere Vorfreude sorgt. „Und wir spielen endlich wieder im Chemnitztal auf Rasen, das letzte Spiel war am 26.5.2018 gegen Fortschritt Lichtenstein“, erinnert Dittrich an den damaligen 4:3-Erfolg. Die Rückkehr auf das gewohnte Grün soll den Chemnitzern die nötige Heimstärke verleihen, um den Auftakt in der Landesklasse erfolgreich zu gestalten.