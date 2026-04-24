Fortuna Chemnitz unter Druck: „Es ist 5 vor 12“

– Foto: Torsten Schwalm

In der sächsischen Landesliga spitzt sich das Drama am Tabellenende unaufhaltsam zu. Wenn der VfB Fortuna Chemnitz am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr den Dresdner SC 1898 empfängt, handelt es sich nicht mehr nur um ein einfaches Punktspiel – es ist eine Begegnung mit dem Charakter eines Endspiels. Für die Chemnitzer, die nach 22 Spieltagen mit lediglich zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz rangieren, schwindet der Spielraum für Fehler mit jeder Minute.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr VfB Fortuna Chemnitz VfB Chemnitz Dresdner SC 1898 Dresdner SC 15:00 live PUSH

Die sportliche Bilanz der letzten Wochen liest sich ernüchternd. Zuletzt geriet die Elf von Trainer Rocco Dittrich bei der SG Handwerk Rabenstein mit 1:5 unter die Räder. Trotz eines zwischenzeitlichen Treffers durch Luca Fröhlich zum 1:3 offenbarte die Partie die defensiven Defizite, die sich wie ein roter Faden durch die Saison ziehen: Mit 63 Gegentoren stellt die Fortuna die anfälligste Abwehr der gesamten Liga. Der Rückstand auf die rettenden Plätze ist angewachsen.

Angesichts dieser mathematischen Schwere findet Rocco Dittrich deutliche Worte für die anstehende Aufgabe gegen die Landeshauptstädter. „Ziel ist klar drei Punkte, es ist fünf vor zwölf und nun zählt jedes Spiel um die Klasse zu halten!“, stellt der Trainer unmissverständlich klar. Die Dramatik der Lage spiegelt sich in dieser Einschätzung wider; für die Fortuna ist die Zeit der taktischen Experimente vorbei. Der Gegner aus Dresden reist indes mit deutlich mehr Rückenwind an. Der DSC rangiert mit 20 Punkten auf Platz 13 und konnte am vergangenen Spieltag einen wichtigen 2:0-Sieg gegen das Schlusslicht VfL Pirna-Copitz bejubeln. Auch die historische Komponente spricht gegen die Chemnitzer: Das Hinspiel im Heinz-Steyer-Stadion verloren die Fortunen mit 0:2, wobei man bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den entscheidenden zweiten Gegentreffer hinnehmen musste.