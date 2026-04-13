Fortuna Chemnitz nach Remis: „Weder Fisch noch Fleisch“

– Foto: Torsten Schwalm

In der sächsischen Landesliga spitzt sich die Lage für den VfB Fortuna Chemnitz weiter zu. Nach dem 21. Spieltag steht für die Mannschaft von Trainer Rocco Dittrich ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Borea Dresden zu Buche. Die Fortuna zeigte zwar die geforderte Reaktion im Abstiegskampf, konnte die dringend benötigten drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt jedoch nicht einfahren.

Die Partie begann für die Gastgeber denkbar ungünstig. Bereits in der zwölften Spielminute nutzten die Dresdner eine Chance aus. Jasin Moussaid traf zur frühen Führung für die Gäste, was die ohnehin angespannte Situation beim Tabellenfünfzehnten weiter verschärfte. Trainer Rocco Dittrich bilanzierte den Auftakt seiner Elf dementsprechend kritisch: „Nach schwachem Beginn haben die Jungs dann alles investiert.“

Die Bemühungen wurden in der 75. Minute belohnt, als Tom Hengst zum umjubelten Ausgleich traf. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Seiten den Sieg suchten, aber letztlich an der eigenen Chancenverwertung oder dem gegnerischen Torhüter scheiterten.

Dittrich bewertete das Resultat nach dem Abpfiff mit gemischten Gefühlen. „Weder Fisch noch Fleisch. Drei Punkte waren erwünscht“, fasste der Coach die Gemütslage zusammen. Dennoch erkannte er an, dass die Punkteteilung dem Spielverlauf durchaus entsprach: „Mit Glück hinten und vorne Pech geht das 1:1 in Ordnung.“ Vor allem die Einstellung seiner Mannschaft stimmte den Trainer für die kommenden Wochen positiv. Dass das Team nach dem Rückstand nicht einbrach, sondern sich zurückkämpfte, wertete er als wichtiges Signal: „Einsatz und Wille haben für den Abstiegskampf gepasst!“