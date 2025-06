Fortuna Bottrop mit Kantersieg gegen Sterkrade 72

Im Hinspiel der Abstiegs-Relegation hat SV Fortuna Bottrop den FC Sterkrade 72 mit einem 4:0-Kantersieg nach Hause geschickt. Das könnte für den Sportverein schon jetzt den Verbleib in der Bezirksliga bedeuten. Wenn Sterkrade den Rückstand im Rückspiel (8. Juni, 15Uhr) nicht egalisieren kann, müssten sie in eine weitere Relegation gegen einen Konkurrenten aus einer Parallelgruppe.

Schon früh haben die Hausherren gezeigt, wo die Reise hingehen soll. Danny Schrödl (9.) netzte in der Anfangsphase zum 1:0-Führungstreffer ein. In der zweiten Halbzeit erzielte Doppelpacker Lennart Jablonski (47., 79.) den zweiten und dritten Treffer, ehe Ramon Langnickel (87.) den Deckel drauf machte. Ein unzufriedener FC-Coach Alexander Forger wütete gegenüber RevierSport: „Unsere Verteidigung ist unterste Schublade. Nach vorne geht auch nichts. Was soll ich sagen? Es ist halt jetzt so.“

Die Spielweise seiner Truppe hat ihm auch nicht unbedingt gefallen, wie er bei der WAZ analysiert: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viel mit langen Bällen gespielt. Das ist sinnlos gegen Fortuna, die köpfen alles weg. Das habe ich deutlich angesprochen und es wurde dann ja auch besser.“

Auch ein wenig Pech zeichnete sich im Verlaufe des Spiels für die Oberhausener ab. So hat der Bottroper Schlussmann Cedric Lohe mit einer herausragenden Parade den Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit verhindert. Im Duell mit dem freistehenden David Foijcik parierte er seinen Abschluss, was bei dem Spielstand gleichbedeutend mit dem Anschlusstreffer gewesen wäre. Eben jener Angreifer wurde außerdem im Strafraum elfmeterwürdig gefoult, doch der Unparteiische entschied sich gegen einen Strafstoß.

Am kommenden Sonntag muss sich die Spielweise von Sterkrade definitiv ändern, wenn man eine weitere Relegation verhindern möchte. Gerade der vierfache Scorer Lennart Jablonski bereitete der FC-Abwehr reichlich zu tun. Forger will das Spiel aber hinter sich lassen und auf die nächsten Aufgaben konzentrieren: „Wir haben jetzt noch ein Rückspiel – zum Glück. Und zur Not müssen wir in die andere Relegation.“

„Das hat überhaupt keinen Sinn mit den ganzen Relegationen"

Schon im Vorfeld der Partie hat es reichlich Diskussionsbedarf über die Anzahl und Ansetzung der vielen Relegationsspiele gegeben. Zwei Relegationsspiele, um zu ermitteln wer in die endgültige Relegation muss – Ist das wirklich fair? So lautete die Frage im Vorhinein. Forger erkennt, dass seine Mannschaft erschöpft ist: „Die Jungs gehen mittlerweile am Stock. Das hat überhaupt keinen Sinn mit den ganzen Relegationen.“ Auch die Ansetzungen über Pfingsten und die Urlaubszeit lässt die Teams geschwächt in die heißeste Phase der Saison gehen.

Am Ende des Tages muss man für den Klassenerhalt eben einen Schritt mehr gehen, als andere Teams. Sonntag steht die Entscheidung, ob Fortuna Bottrop das Rennen locker zu Ende läuft oder der FC Sterkrade 72 einen Schlusssprint ansetzt und das 0:4 egalisiert.