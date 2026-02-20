Fortuna Bottrop kann den Spitzenreiter ärgern, auch RWE II ist dran

Klosterhardt hat eine komplizierte Aufgabe mit Fortuna Bottrop vor der Brust. – Foto: Bastian Beckers

Viel enger könnte es in der Spitzengruppe kaum zugehen. Derzeit teilt sich die DJK Arminia Klosterhardt nämlich die Tabellenführung mit dem punktgleichen SV Burgaltendorf. Die SpVgg Sterkrade 06/07 - in der Vorwoche noch mit einem Remis gegen Klosterhardt- folgt mit einem Zähler Rückstand. Doch auch Rot-Weiss Essen ist wieder oben dran und hofft weiter auf den Durchmarsch in die Landesliga. Das tabellarisch größte Brett von den Top-Teams hat der Spitzenreiter vor sich. Klosterhardt misst sich mit dem Sechstplatzierten Fortuna Bottrop, die ja auch noch nicht außen vor im Aufstiegsrennen ist. Gleiches gilt auch für die beiden Verfolger SuS Haarzopf und VfB Frohnhausen, die den Spieltag am Freitag eröffnen.