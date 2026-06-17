 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Fortuna Bottrop II dreht bei Post SV auf - und geht in die Kreisliga A

Relegation: Fortuna Bottrop II steigt nach einem 5:2 bei Post SV Oberhausen in die Kreisliga A auf. Das 1:2 aus dem Hinspiel machte die Fortuna damit eindrucksvoll wett.

von André Nückel · Heute, 21:47 Uhr · 0 Leser
Fortuna II steigt noch auf.
Fortuna II steigt noch auf. – Foto: Keoma Czybora

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Fortuna Bottrop II hat die Relegation zur Kreisliga A in Oberhausen-Bottrop noch gedreht. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel gewann die Mannschaft auswärts bei Post SV Oberhausen mit 5:2 und machte damit den Aufstieg perfekt. ____

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Relegation in Oberhausen-Bottrop

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A - das sind Fortuna Bottrop II und Post SV Oberhausen.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop II
Post SV Oberhausen
Post SV OberhausenPost SV Ob.
1
2

Heute, 19:00 Uhr
Post SV Oberhausen
Post SV OberhausenPost SV Ob.
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop II
2
5
Abpfiff

Joey Horn brachte Fortuna früh in Führung (7.), ehe Jannis Klesz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 ausglich (45.+5). Nach der Pause wurde es turbulent: Giuliano Daniele Schyske traf zum 2:1 für Bottrop II (48.), Abdou-Nassirou Ouro-Akpo antwortete zum 2:2 (52.). Danach zog Fortuna entscheidend davon. Robin Nordmann stellte auf 3:2 (57.), Arin Dishad Abdullah Al-Barznji erhöhte nur drei Minuten später auf 4:2 (60.). Schyske sorgte mit seinem zweiten Treffer für das 5:2 (73.). Kurz darauf sah Ouro-Akpo noch Gelb-Rot (77.).

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Oberhausen-Bottrop

Schacht 11 Bottrop ist aufgestiegen

  • Relegation zur Kreisliga B: Die beiden Vizemeister der Kreisliga C - Schacht 11 Bottrop und SG Oberhausen - ermitteln einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga B.

Do., 11.06.2026, 19:00 Uhr
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
SG Oberhausen 92
SG Oberhausen 92SG Oberhaus.
5
1
Abpfiff
Die SG Oberhausen braucht nach der 1:5-Klatsche am Sonntag ein Wunder, um noch aufzusteigen.

Schacht 11 Bottrop – SG Oberhausen 92 5:1
Schacht 11 Bottrop: Maximilian Rosch, Fabian Kemper (65. Marvin Miguel Chaberny), Jan Köppel, Serhii Vylka, David Konietzny, Jonas Westerhoff (53. Ibrahim Kekec), Emrullah Ceper, Niko Gortsas, Jamal Joachim Kropf (46. Hassan El-Moussa), Miguel Goralczyk (61. Philipp Julian Plöger), Marcel Rene Lachmanski (65. Tolunay Ceper) - spielender Co-Trainer: Maximilian Rosch - Co-Trainer: Karl Kukuczka - Trainer: Jan Christoph Meier
SG Oberhausen 92: Radonane Boudjaj, Stefan Schenk, Rico Klotz, Dominik Uding, Kevin Uding, Christopher Werner, Hassan Mustafa, Joode Hesso, Hussein Alhamdan - Trainer: Sebastian Bode
Schiedsrichter: Karsten Horstmann (Oberhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Niko Gortsas (6.), 2:0 David Konietzny (18.), 3:0 Marcel Rene Lachmanski (27.), 3:1 Kevin Uding (40.), 4:1 Niko Gortsas (51.), 5:1 Tolunay Ceper (86.)

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
SG Oberhausen 92
SG Oberhausen 92SG Oberhaus.
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
4
5
Abpfiff

Schacht 11 Bottrop hat den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt gemacht - und das mit einem wilden Rückspiel. Nach dem 5:1 im Hinspiel war die Ausgangslage schon klar, dennoch entwickelte sich bei SG Oberhausen 92 ein torreiches Duell. Marcel Rene Lachmanski traf zum 1:0 für Schacht 11 (15.), ehe die Gastgeber nach der Pause durch Stefan Schenk (52.) und Hussein Alhamdan (53.) drehten. Danach legten Hassan El-Moussa (59.), Marvin Miguel Chaberny (72.), Chris Sabalczyk (75.) und Ibrahim Kekec (85.) für Bottrop nach. Zwei Treffer von Julian Kleiber (79./90.) änderten nichts mehr am Aufstieg.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Oberhausen-Bottrop

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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