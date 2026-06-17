Fortuna Bottrop II dreht bei Post SV auf - und geht in die Kreisliga A

Fortuna II steigt noch auf. – Foto: Keoma Czybora

Fortuna Bottrop II hat die Relegation zur Kreisliga A in Oberhausen-Bottrop noch gedreht. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel gewann die Mannschaft auswärts bei Post SV Oberhausen mit 5:2 und machte damit den Aufstieg perfekt. ____

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