Fortuna Bonn und Buisdorf mischen den Aufstiegskampf auf Bezirksliga, Staffel 2: Der SSV Bornheim spielt gegen Fortuna Bonn nur Remis, der TuS Buisdorf schlägt den SV Beuel - die Aufstiegsaspiranten lassen überraschend Punkte liegen.

Der SSV Bornheim, der SC Uckerath und der SV Beuel haben das Aufstiegsrennen in den vergangenen Wochen eröffnet. Es ist sehr eng an der Spitze, jeder Patzer kann teuer werden. Fortuna Bonn und der TuS Buisdorf haben ihren Anteil daran, dass sich in der Spitze was getan hat - und das sie selbst näher oben ranrücken.