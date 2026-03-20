Fortuna Bonn trifft auf Liga-Primus, Neunkirchen in Lauerstellung

Die vergangenen acht Liga-Spiele verlor der SC Fortuna Bonn allesamt - der Rückstand auf das rettende Ufer wurde somit immer größer. Ausgerechnet am kommenden Spieltag wartet der Tabellenführer aus Brauweiler auf das Schlusslicht.

"Wir werden das Spiel so vorbereiten wie jedes andere Spiel - wir haben einen Matchplan. Es kommt ganz viel Qualität zu uns, trotzdem ist die Liga sehr ausgeglichen und wir werden eine Idee haben und hoffen, dass wir die auch umsetzen können", erklärte Dario Paradiso, der Cheftrainer der Fortuna.

Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Um die Hoffnung noch aufrecht halten zu können benötigt der Tabellenletzte somit wieder etwas Zählbares. Auf die Frage, wie seine Mannschaft den Negativtrend stoppen kann, antwortete der Übungsleiter: "Den Negativtrend kannst du nur stoppen wenn du Punkte holst. Es reicht nicht, dass die Ergebnisse knapp sind und wir gut mithalten. Wir hoffen natürlich, dass wir etwas Zählbares zuhause holen können."