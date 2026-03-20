Fortuna Bonn trifft auf Liga-Primus, Neunkirchen in Lauerstellung

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Für den Tabellenletzten SC Fortuna Bonn wird die Luft allmählich eng im Kampf um die Klasse. Es wartet allerdings gleich eine nächste harte Aufgabe auf die Bonner, denn der SV Grün-Weiss Brauweiler wartet am kommenden Spieltag auf den SC. Die Grün-Weissen brauchen ebenfalls einen Dreier um den Vorsprung auf den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid zu halten. Das ist der 20. Spieltag:
Die vergangenen acht Liga-Spiele verlor der SC Fortuna Bonn allesamt - der Rückstand auf das rettende Ufer wurde somit immer größer. Ausgerechnet am kommenden Spieltag wartet der Tabellenführer aus Brauweiler auf das Schlusslicht.
"Wir werden das Spiel so vorbereiten wie jedes andere Spiel - wir haben einen Matchplan. Es kommt ganz viel Qualität zu uns, trotzdem ist die Liga sehr ausgeglichen und wir werden eine Idee haben und hoffen, dass wir die auch umsetzen können", erklärte Dario Paradiso, der Cheftrainer der Fortuna.
Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Um die Hoffnung noch aufrecht halten zu können benötigt der Tabellenletzte somit wieder etwas Zählbares. Auf die Frage, wie seine Mannschaft den Negativtrend stoppen kann, antwortete der Übungsleiter: "Den Negativtrend kannst du nur stoppen wenn du Punkte holst. Es reicht nicht, dass die Ergebnisse knapp sind und wir gut mithalten. Wir hoffen natürlich, dass wir etwas Zählbares zuhause holen können."
Seit acht Partien wartet sein Team schon auf einen Punktgewinn. Paradiso verriet, wie er seine Truppe weiterhin motiviert bekommt, allen voran im Hinblick auf das Duell gegen den Liga-Primus: "Die Spieler motivieren sich selber. Wir haben nichts zu verlieren - jeder erwartet eine Niederlage. Wir wollen natürlich diese Plattform nutzen, jeder einzelne Spieler kann sich präsentieren und zeigen, dass wir nicht so schlecht sind, wie wir dastehen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag zuhause bei uns im Stadion etwas Zählbares mitnehmen."
Der SC ist durch die Negativserie in den kommenden Spielen zum Punkten gezwungen. Brauweiler braucht ebenfalls Zähler um sich weiterhin an der Spitze festsetzen zu können.
Die weiteren Partien:
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind hat aktuell sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenersten. Um weiterhin im Meisterschaftskampf bleiben zu können braucht die Borussia somit auch einen Erfolg im kommenden Duell mit dem FV Wiehl, der wiederum einen Dreier benötigt um sich aus dem Tabellenkeller zu verabschieden.
Seit drei Partien wartet der SSV Homburg-Nümbrecht auf einen Liga-Sieg. Im kommenden Aufeinandertreffen soll das Warten ein Ende haben. Allerdings hat der SSV mit dem SC Blau-Weiß Köln einen starken Gegner vor der Brust, denn die Kölner sammelten 25 Zähler in der aktuellen Spielzeit. Mit einem Sieg gegen Nümbrecht würde der SC nach Punkten gleichziehen.
Am vergangenen Spieltag verkürzte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid den Rückstand auf die Spitze um zwei Punkte. Bei einem weiteren Patzer Brauweilers und einem Erfolg des FSV gegen den TuS Marialinden, könnte Neunkirchen auf zwei Punkte heranrücken an die Spitze. Die Hausherren brauchen zeitgleich weiterhin Punkte um sich von der roten Zone abzusetzen.
Durch einen Sieg am vergangenen Spieltag in Flittard verschaffte sich der 1. FC Spich Luft im Tabellenkeller. Gegen den SC Rheinbach könnte der Abstiegskandidat einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Rheinbacher können derweil mit einem Erfolg den fünften Rang erobern.
Die Spielvereinigung Flittard steckt mit nur vier Zählern Vorsprung auf die rote Zone weiterhin mitten im Abstiegskampf. Es müssen somit Punkte her um sich von Schlebusch abzusetzen. Für den kommenden Gegner FV Bad Honnef geht es gleichzeitig um die Eroberung des dritten Platzes.
Der SV Schlebusch ist seit sechs Liga-Partien ungeschlagen - der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings noch drei Zähler. Mit einem Erfolg gegen den TuS Mondorf könnten die Hausherren die Abstiegszone verlassen. Die Gäste können mit einem Dreier weiterhin große Schritte in Richtung Klassenerhalt machen.