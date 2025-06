Fortuna Bonn rüstet für die kommende Saison auf

Einen bekannten Fang hat der SC mit Tirchi gemacht. Der Abwehrspieler hat mit seinen gerade erstmal 23 Jahren schon 67 Landesliga- und 30 Mittelrheinliga-Partien auf dem Konto. Zudem hat er als Defensivspieler vier Tore und fünf Vorlagen in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands verbuchen können. Der neue Trainer Bonns, Dario Paradiso und Zugang Tirchi kennen sich bereits aus früheren Stationen. Der neue Verteidiger soll mit seiner Erfahrung, seinem Tempo und seinem Zweikampfverhalten dafür sorgen, dass die Defensive an Stabilität gewinnt.

Doch auch Bulliqi bringt mit seinen 27 Jahren viel hochklassige Erfahrung mit sich. Der Angreifer hat zwei Regionalliga-Begegnungen für den 1.FC Kaan Marienborn bestritten. Hinzu kommen 13 Mittelrheinliga-Duelle, in denen er vier Mal einnetzte. Seine wohl beeindruckendste Statistik ist die in der Saison 2015/16 . In diesem Jahr spielte er bei der U-19 von Viktoria Köln in der U-19 Mittelrheinliga und erzielte 25 Treffer in nur 21 Spielen. Außerdem ist er wie auch Tirchi kein Unbekannter für den neuen Trainer der Fortuna. Die beiden kennen sich aus der Zeit bei Spvg Wesseling-Urfeld. Bulliqi soll in Bonn dazu beitragen, dass der Verein in der kommenden Spielzeit statistisch nicht mehr die zweitschlechteste Offensive besitzt.

Zwei neue Torhüter, zwei U-19-Spieler und ein Kreisliga B-Torjäger

Neben den drei genannten Akteuren aus der eigenen Jugend und den zwei Top-Transfers, verpflichtete der SC zwei Torwärter, zwei junge, interessante Spieler und einen Torjäger aus der Kreisliga B.

Durch den Abgang beider Torhüter musste die Vereinsführung des Landesligisten reagieren und das machten sie auch. Mit Landwehr kommt ein junger Keeper mit Landesliga- und auch Mittelrheinliga- Erfahrung. Hinzu kommt Rückkehrer Kitsikoudis. Der ehemalige Stammtorwart der Fortuna musste aus Studiengründen nach Bochum ziehen und verließ den Verein deshalb im Jahr 2023. Nun kehrt er zurück und wird sich einen spannenden Zweikampf mit Landwehr leifern.

Neben dem erfahrenen Bulliqi soll auch Esselen die Offensive der Truppe von Paradiso verstärken. Der junge Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison 19 Treffer in nur 14 Spielen für den B-Ligisten Hersel. Nun will der ambitionierte Akteur sein Können auch in der Landesliga beweisen.

Murach und Elong kommen aus verschiedenen U-19 Mannschaften. Während Murach für Troisdorf auf Torejagd ging, spielte Elong nach einem halben Jahr beim FC Hennef für zwei Spiele in Koblenz bei den Rot-Weissen. Elong ist auch ein alter Bekannter, da er einige Jahre in der Jugend Bonns verbrachte. Murach spielte in der U-17 hingegen in der U-17 Bundesliga West. Für beide Spieler ist es das erste Seniorenjahr.

Welche Spieler sich am Ende durchsetzen werden und für welche Akteure es am Ende nicht reicht ist noch ungewiss. Allerdings ist klar, dass sich Bonn einen breiten und spannenden Kader zusammenstellt, bei dem ein großer Wert auf die Jugend gelegt wird.