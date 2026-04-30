Fortuna Bonn: Raoul Dia übernimmt das Ruder für den Neustart

Raoul Dia (re.) steht ab Sommer beim SC Fortuna Bonn an der Seitenlinie. – Foto: Fortuna Bonn

Im Wasserland sind die Planungen für die kommende Spielzeit bereits in vollem Gange. Während der Abstieg aus der Landesliga bei nur sieben Punkten aus 22 Partien besiegelt ist, hat Fortuna Bonn die wichtigste Personalentscheidung für den Neustart getroffen. Raoul Dia wird zur Saison 2026/2027 neuer Cheftrainer und folgt damit auf Interimslösung Nico Schulte, der die Mannschaft im April übernommen hatte.

Mit Raoul Dia gewinnt die Fortuna einen Trainer, der den Fußballverband Mittelrhein aus dem Effeff kennt. Der 39-jährige Inhaber der B-Lizenz war in den vergangenen Jahren unter anderem für den SV Deutz 05, Blau-Weiß Köln und Borussia Lindenthal-Hohenlind tätig. Zuletzt stand er beim SV Schönenbach an der Seitenlinie. Dass Dia derzeit kein festes Traineramt bekleidet und zudem im direkten Umfeld von Kessenich wohnt, erweist sich als Glücksfall für die Kaderplanung: Der neue Coach ist bereits jetzt nahezu täglich am Platz, beobachtet die erste und zweite Mannschaft sowie die U19, um sich ein genaues Bild für den kommenden Kader zu machen.

Für die sportliche Leitung war Dia die absolute Wunschlösung. Nach nur wenigen Gesprächen herrschte Einigkeit über die künftige Zusammenarbeit. Ausschlaggebend für die Zusage des 39-Jährigen war laut Vereinsmeldung vor allem die Perspektive, im Wasserland aktiv etwas Neues aufbauen zu können. „Ich habe sofort gemerkt, dass bei der Fortuna viel Herz steckt und gleichzeitig – vor allem aufgrund der hervorragenden Jugendarbeit – sehr viel Potenzial vorhanden ist. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung waren sehr offen und ehrlich. Das hat für mich sofort gepasst“, so Raoul Dia gegenüber der Vereinsredaktion.