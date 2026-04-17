Fortuna Bonn mit neuem Cheftrainer, Neunkirchen will gleichziehen

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Während der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid mit einem Sieg über den SC Blau-Weiß Köln mit Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler punktetechnisch gleichziehen könnte, braucht die Spielvereinigung Flittard einen Erfolg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Ihren starken Lauf wollen derweil der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der 1. FC Spich in ihren jeweiligen Spielen fortsetzen. Für den SC Fortuna Bonn gibt es derweil noch wenig Hoffnung im Keller. Das ist der 23. Spieltag:
Durch das spielfreie Wochenende des Tabellenführers aus Brauweiler hat der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid die Möglichkeit mit einem Sieg punktgleich mit dem Liga-Primus zu werden. Der kommende Gegner SC Blau-Weiß Köln steckt derweil in einem Formtief - die Kölner sind seit fünf Partien sieglos.
Der FSV fing sich nach zwei aufeinanderfolgenden Pleiten schnell und konnte die vergangenen vier Liga-Duelle gewinnen. "Wir sind sehr zufrieden, dass die Mannschaft nach den zwei Spielen Charakter und Mentalität bewiesen hat und sich so wieder in die Erfolgsspur gespielt hat. Das ist und bleibt der Weg und hat oberste Prämisse", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter Neunkirchens. Weiter führte er aus: "Der Blick auf die Tabelle beschäftigt mich dahingehend weniger. Wenn die Jungs das umsetzen, was die Trainer fordern - das haben sie nach den Auftaktniederlagen wieder - dann können und werden wir Spiele weiterhin erfolgreich gestalten können - das zählt."
Im Duell mit den Kölnern treffen somit Gegensätze aufeinander. Während die Kölner weiterhin auf einen wichtigen Erfolg warten, ist der FSV wieder oben auf. Auf die Frage, wie er auf die kommende Begegnung blickt, äußerte Heinen: "Prinzipiell genau wie auf jede andere Partie auch. Es wird nur erfolgreich, wenn wir unser Maximum erreichen. Wir haben letzte Woche zwar einen glücklichen Sieg eingefahren, die Leistung hat dies nicht widergespiegelt. Die Woche wurde genutzt, um genau das aufzuarbeiten."
Mit einem Sieg wäre der FSV wieder mitten drin im Kampf um die Meisterschaft. Die Kölner wollen derweil den Negativtrend stoppen.
Die weiteren Partien:
Das formstärkste Team SC Borussia Lindenthal-Hohenlind trifft auf den SC Rheinbach. Mit fünf aufeinanderfolgenden Siegen im Gepäck reisen die Borussen zum Auswärtsspiel. Mit einem Erfolg könnten die Gäste weiterhin die Fühler nach der Spitze ausstrecken. Rheinbach könnte derweil auf Rang sechs springen.
Der SC Fortuna Bonn geht mit seinem neuen Cheftrainer Nico Schulte in das Duell mit dem FV Bad Honnef. Mit 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer sind die Bonner zum Siegen verdammt. Der FV will gleichzeitig den vierten Rang halten.
Während sich der 1. FC Spich durch zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen von der roten Zone absetzte, steht auch der TuS Mondorf mit sechs Zählern vor den direkten Abstiegsplätzen. Der Sieger des direkten Aufeinandertreffens würde einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.
Aus den vergangenen fünf Spielen sammelte der SV Schlebusch acht Punkte und spielte sich somit runter von den direkten Abstiegsplätzen. Mit einem weiteren Erfolg wollen sich die Schlebuscher absetzen. Etwas dagegen hat jedoch der kommende Gegner FV Wiehl, der sich ebenfalls ein gutes Polster auf die rote Zone verschaffen will.
Beim FV Bonn-Endenich geht es um nicht mehr viel. Als Tabellensechster haben die Bonner sowohl mit dem Aufstiegsrennen, als auch mit dem Kampf um die Klasse wenig zu tun. Mit einem Sieg gegen den TuS Marialinden könnte Endenich jedoch den fünften Platz erobern. Die Gäste brauchen derweil einen Erfolg um die Sorgen um den Klassenerhalt kleiner werden zu lassen.
Nach drei Niederlagen in Folge und dem Fall in die rote Zone braucht die Spielvereinigung Flittard dringend einen Erfolg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Die Gäste haben gleichzeitig den Blick auf den vierten Rang geworfen.