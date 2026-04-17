Fortuna Bonn mit neuem Cheftrainer, Neunkirchen will gleichziehen Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der Liga-Primus SV Grün-Weiss Brauweiler steht vor einem freien Wochenende. Mit einem Sieg am kommenden Spieltag kann der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid punktetechnisch gleichziehen mit der Spitze. Zwischen Platz neun und Rang 14 stehen weiterhin nur fünf Zähler. Jeder Punktgewinn wird somit wichtig im Keller. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Neunkirchen will mit einem Erfolg gegen BW Köln mit Brauweiler gleichziehen – Foto: Christoph Tiroux

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Während der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid mit einem Sieg über den SC Blau-Weiß Köln mit Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler punktetechnisch gleichziehen könnte, braucht die Spielvereinigung Flittard einen Erfolg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Ihren starken Lauf wollen derweil der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der 1. FC Spich in ihren jeweiligen Spielen fortsetzen. Für den SC Fortuna Bonn gibt es derweil noch wenig Hoffnung im Keller. Das ist der 23. Spieltag:

Durch das spielfreie Wochenende des Tabellenführers aus Brauweiler hat der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid die Möglichkeit mit einem Sieg punktgleich mit dem Liga-Primus zu werden. Der kommende Gegner SC Blau-Weiß Köln steckt derweil in einem Formtief - die Kölner sind seit fünf Partien sieglos. Der FSV fing sich nach zwei aufeinanderfolgenden Pleiten schnell und konnte die vergangenen vier Liga-Duelle gewinnen. "Wir sind sehr zufrieden, dass die Mannschaft nach den zwei Spielen Charakter und Mentalität bewiesen hat und sich so wieder in die Erfolgsspur gespielt hat. Das ist und bleibt der Weg und hat oberste Prämisse", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter Neunkirchens. Weiter führte er aus: "Der Blick auf die Tabelle beschäftigt mich dahingehend weniger. Wenn die Jungs das umsetzen, was die Trainer fordern - das haben sie nach den Auftaktniederlagen wieder - dann können und werden wir Spiele weiterhin erfolgreich gestalten können - das zählt."

Im Duell mit den Kölnern treffen somit Gegensätze aufeinander. Während die Kölner weiterhin auf einen wichtigen Erfolg warten, ist der FSV wieder oben auf. Auf die Frage, wie er auf die kommende Begegnung blickt, äußerte Heinen: "Prinzipiell genau wie auf jede andere Partie auch. Es wird nur erfolgreich, wenn wir unser Maximum erreichen. Wir haben letzte Woche zwar einen glücklichen Sieg eingefahren, die Leistung hat dies nicht widergespiegelt. Die Woche wurde genutzt, um genau das aufzuarbeiten." Mit einem Sieg wäre der FSV wieder mitten drin im Kampf um die Meisterschaft. Die Kölner wollen derweil den Negativtrend stoppen. Die weiteren Partien: