Fortuna Bonn II zuhause makellos – jetzt Bornheim im Visier Zweiter der Kreisliga A: Wolking-Team mit Heimserie, aber Auswärtsbaustelle. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Bonn Fortuna Bonn II

Die zweite Mannschaft des SC Fortuna Bonn mischt in der Kreisliga A Bonn kräftig im Aufstiegsrennen mit. Nach 15 Spieltagen steht das Team von Trainer Thomas Wolking mit 31 Punkten auf Rang zwei. In heimischer Umgebung ist Fortuna eine echte Macht, alle acht Heimspiele wurden gewonnen. Mit 47 erzielten Treffern stellt man zudem den zweitbesten Angriff der Liga. Auswärts hingegen hakt es bislang noch, dort sammelte Fortuna nur sieben Punkte aus sieben Partien.

Trainer Thomas Wolking zeigt sich insgesamt zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, verweist aber auch auf den schwierigen Start: „Mit dem zweiten Platz können wir grundsätzlich zufrieden sein. Leider haben wir den Saisonauftakt mit nur drei Punkten aus den ersten drei Spielen ziemlich in den Sand gesetzt.“ Ein Grund für die anfänglichen Schwierigkeiten lag im großen personellen Umbruch im Sommer. Rund die Hälfte des alten Kaders stand nicht mehr zur Verfügung, viele neue Spieler mussten integriert werden. „Nach dem schwachen Start haben wir uns immer besser gefunden. Die Integration der Neuzugänge hat dann sowohl sportlich als auch menschlich gut funktioniert – auf und neben dem Platz.“

Ein Spiel der Hinrunde ist Wolking besonders im Gedächtnis geblieben: der torreiche 6:4-Heimsieg gegen Wachtberg. „Wir lagen noch vor der Halbzeit 0:2 zurück, haben das Spiel aber komplett gedreht, schöne Tore erzielt und sogar Chancen für noch mehr gehabt. Das war sehr unterhaltsam.“ Für die Rückrunde sieht der Coach dennoch klare Ansatzpunkte zur Verbesserung. „Wir müssen uns vor allem auswärts steigern und auch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte konstanter auftreten. Genau dort haben wir unnötig Punkte liegen lassen.“