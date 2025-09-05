Fortuna bleibt ohne Rasen-Heimspiel

Der SC Fortuna Bonn kann sein erstes Heimspiel in der Landesliga nicht wie geplant im Stadion Wasserland austragen. Eine letzte Begehung des Rasenplatzes ergab, dass der Untergrund erhebliche Mängel aufweist. Löcher, Unebenheiten und Schäden durch eine über Wochen defekte Bewässerungsanlage machen den Platz nach Vereinsangaben unbespielbar.

Hinzu kommen technische Probleme: Die Tore wurden nach Pflegearbeiten nicht ordnungsgemäß eingesetzt, ein Gestänge steht schief, die Netze sind notdürftig mit Kabelbindern befestigt. Damit, so die Sorge der Fortuna, drohe sogar eine Verbandsstrafe. „Es ist schon sehr ärgerlich, dass ein anstehendes Derby in der Landesliga, immerhin die sechsthöchste Spielklasse in Deutschland, nicht die Wertschätzung mit einem bespielbaren Rasenplatz und dem dazugehörigen Stadion mit Tribüne, Terrassen usw. im Wasserland erhält“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Seit dem Bau der Sportanlage ist die Fortuna im Wasserland beheimatet, der Verein verweist auf seine große Mitgliederzahl und die Bedeutung für die Südstadt. Dennoch müssen die Spiele erneut auf den benachbarten Kunstrasen verlegt werden – sehr zum Missfallen von Verein und Umfeld. „Grundsätzlich benötigt der Platz Wasser. Die Bewässerungsanlage ist wohl seit zwei drei Tagen repariert, aber sie wurde nicht angestellt. Wir haben da keine Handhabe. Problematischer sind halt die Tore, die richtig eingesetzt werden müssen“, lautet es aus Vereinskreisen.