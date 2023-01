Fortuna Biesdorf vollzieht Trainerwechsel Vor dem Jahreswechsel wird der neue Trainer vorgestellt

Im Sommer 2016 übernahm Thoralf Dominok das Amt als Cheftrainer bei Fortuna Biesdorf. Zum Sommer 2019 bewerkstelligte er mit seinem Team den Aufstieg in die Berlin-Liga, die auch aufgrund von zwei Corona-Abbrüchen für drei Jahre gehalten werden konnte. Im März wurden die Verträge des Trainerteam verlängert. Es folgte im Sommer der Abstieg in die Landesliga. Zum Jahresabschluss kam der Vorstand zusammen und entschied, dass „die Mannschaft neue Reizpunkte und neuen Input in Ihrer Entwicklung benötigt.“

Sowohl Dominko, als auch sein gesamtes Team, werden mit warmen Worten verabschiedet. Bereits vor dem Jahreswechsel wird ein Nachfolger vorgestellt. Der ehemalige Mahlsdorfer Trainer, Nico Hennig, tritt zum heutigen Tag seine Arbeit an.