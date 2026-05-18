Fortuna Ballendorf erlebt bitteren Nachmittag von Günter Eckle · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

Der SV Fortuna Ballendorf hat im Heimspiel gegen den FC Neenstetten eine deutliche 0:8-Niederlage hinnehmen müssen. Bereits vor der Partie waren die Vorzeichen alles andere als rosig: Das Hinspiel hatte die Fortuna mit 1:8 verloren, auch in der vergangenen Saison setzte es zuhause bereits ein 0:6 gegen den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga A. Die Frage, ob Neenstetten inzwischen zum echten Angstgegner geworden ist, beantwortete der Sonntag leider erneut auf schmerzhafte Weise. Dabei war der Sportplatz zum Anpfiff gut gefüllt und die Hoffnung auf eine Überraschung durchaus vorhanden. Doch die Gäste machten von Beginn an klar, warum sie souverän an der Tabellenspitze stehen. Bereits nach fünf Minuten köpfte Mark Junginger eine präzise Ecke von Jannis Hauser zur frühen Führung ein. Nur wenig später musste Fortuna-Keeper Schäch mehrfach stark parieren und hielt seine Mannschaft zunächst noch im Spiel.

Ballendorf kämpfte, hatte gegen das hohe Tempo und die spielerische Qualität der Gäste aber große Probleme. Nach mehreren gefährlichen Angriffen erhöhte Torjäger Jannik Leibing in der 37. Minute mit einem platzierten Flachschuss auf 0:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte der nächste Nackenschlag: Nach einem Freistoß von Leibing konnte Schäch nur abklatschen lassen, Sebastian Häge staubte zum 0:3 ab. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Defensive Abstimmungsprobleme ermöglichten Mark Junginger in der 52. Minute das 0:4, ehe Gerwin Ulmer nach einem weiteren Standard den fünften Treffer nachlegte. Besonders bitter aus Ballendorfer Sicht: Einige unglückliche Szenen verhinderten wenigstens den Ehrentreffer vor heimischem Publikum. Die beste Gelegenheit hatte Florian Wachter nach einem Chipball von Köpf, doch auch hier fehlte das nötige Glück.