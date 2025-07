Fortuna: Baldauf verlängert, Junge wird verliehen

Pflichtspiel-Aufgalopp für Fortuna Regensburg: Zwei Wochen vor dem Auftaktspiel in der Bayernliga Nord tritt die Morina-Elf an diesem Samstag (16 Uhr) im Pokal beim Liga-Konkurrenten DJK Gebenbach an. Der Sieger gehört dem 64-köpfigen Hauptfeld des Bayerischen Totopokals an. Im Vorfeld der Partie verkündet der SVF zwei Personalien. Mittelfeld-Regisseur und Teamkapitän Mario Baldauf hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Louis Junge gehört hingegen nicht mehr dem Kader an. Der Youngster geht per Leihe zu einem anderen Verein.

Seit zwei Jahren gibt Mario Baldauf den Takt vor beim Regensburger Fünftligisten. Und wird das auch noch mindestens zwei weitere Jahre tun. „Fußballerisch ist an Mario schwer ranzukommen, weil er die Messlatte hoch legt. Er macht einen Qualitätsunterschied, ist unfassbar wichtig für die Mannschaft. Auch menschlich ist er ein Pfundskerl. Zudem hat er im Verein ein offenes Auge für kleine Sachen und hilft mit wo es geht. Wir sind froh, dass wir so einen wichtigen Spieler längerfristig an uns binden konnten“, hat Baldaufs Trainer Arber Morina nur Lob für den Ex-Regionalligaspieler übrig. Beim gestrigen Testspiel gegen Kosova Regensburg musste der 26-Jährige vorzeitig raus. Die alte Verletzung – im März zog er sich einen Muskelbündelriss zu – hat sich zurückgemeldet. „Es wäre total schade, wenn die alte Verletzung wieder aufbrechen würde. Das hätte zur Folge, dass er erneut länger wegbricht“, hofft Morina auf eine glimpfliche Diagnose.



Zumindest in den nächsten zwölf Monaten gehört Louis Junge nicht mehr dem Aufgebot von Arber Morina an. Um ihm mehr Spielpraxis einzuräumen, verleiht Fortuna den 19-Jährigen. Beim aufnehmen Verein soll Junge „wertvolle Minuten im jungen Alter machen und seine Entwicklung vorantreiben“, so Morina, der natürlich auf ein Wiedersehen hofft. Aber das wird sich erst nächstes Jahr entscheiden.



Unterdessen ist die Saisonvorbereitung im vollen Gange bei den Regensburgern, die bereits fünf Testspiele in den Knochen haben. Die vergangenen vier Matches wurden überdeutlich gewonnen. „In den bisherigen Spielen wurden wir leider noch nicht extrem gefordert, diese Spiele stehen noch bevor. Hier sehen wir dann, wo wir stehen. Grundsätzlich gibt jeder Vollgas und die Jungs setzen meine Vorgaben sehr gut um – wenngleich noch nicht alles hinhaut“, zieht Morina Zwischenbilanz. Speziell beim Thema Chancenverwertung sieht der Trainer noch Luft nach oben: „An sich bin ich stolz auf die Jungs, denn man muss Qualität haben, um in dieser Anzahl Chancen und Tore herauszuspielen. Dennoch fehlt uns in der Box noch die letzte Konsequenz. Wichtig ist zu lernen, die Tore sachlich und seriös zu erzielen und das Tor konsequent zu bespielen. Schließlich bekommst du in der Bayernliga in Summe nicht so viele Tormöglichkeiten.“