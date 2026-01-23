Fortuna Babelsberg: „Wir schauen nicht zurück“

Trainer Marc Flohr äußert sich im FuPa-Teamcheck zur aktuellen Lage von Fortuna Babelsberg. Der neue Coach blickt bewusst nicht zurück, spricht offen über Defizite, benennt klare Schwerpunkte und formuliert ein realistisches Ziel für die Rückrunde.

Bewusster Verzicht auf den Blick zurück Marc Flohr ist erst seit Kurzem Trainer von Fortuna Babelsberg und macht von Beginn an klar, wie er den bisherigen Saisonverlauf einordnet. „Wir schauen nicht zurück denn das können wir nicht mehr ändern“, sagt er deutlich. Die sportliche Realität blendet er dabei nicht aus. „Die Punkteausbeute ist natürlich zu wenig daran wollen wir arbeiten.“ Fortuna Babelsberg steht nach 15 Spielen mit 11 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der Landesliga Nord und befindet sich damit im unteren Tabellenbereich.

Stimmungslage und Zusammenhalt in der Mannschaft Trotz der schwierigen Tabellensituation beschreibt Flohr die Atmosphäre innerhalb des Teams positiv. „Es ist eine wirklich gute Grundstimmung in der Mannschaft und ich habe das Gefühl, dass sie auch zusammenhält.“ Gleichzeitig spricht er offen an, was die vergangenen Monate hinterlassen haben. „Natürlich haben die Ergebnisse in den letzten 1,5 Jahren am Selbstvertrauen genagt.“ Ein klares Zeichen sieht er dennoch im Trainingsalltag. „In den bisherigen Einheiten waren immer 18 bis 20 Spieler beim Training. Das zeigt, dass die Jungs Bock haben.“

Erste Eindrücke und akuter Handlungsbedarf In den ersten Trainingseinheiten hat Flohr schnell erkannt, wo der größte sportliche Ansatzpunkt liegt. „Aufgrund der zahlreichen Verletzungen in den letzten Monaten oder auch noch länger gilt es, erstmal alle auf ein annähernd gleiches Fitnesslevel zu bekommen.“ Für den neuen Trainer ist die körperliche Verfassung die Grundlage, um überhaupt nachhaltig arbeiten zu können.

Analyse über Tabelle, Tore und Disziplin

In seiner bisherigen Analyse hat sich Flohr bewusst auf klare Kennzahlen konzentriert. „Ich habe mir tatsächlich lediglich die Tabelle und die Fairnesstabelle angeschaut.“ Das Torverhältnis ordnet er sachlich ein. „Wir haben ein Torverhältnis von 17:35. Das zeigt mir, dass wir nicht so weit entfernt sind.“ Für ihn ist entscheidend, dass „oft enge Spiele dabei“ waren.

Besonders positiv bewertet er einen anderen Aspekt: „In der Fairnesstabelle liegen wir auf Platz 4.“ Daraus leitet er einen wichtigen Grundsatz ab. „Das zeigt eine gewisse Disziplin, die mir extrem wichtig ist. Wir dürfen uns keine unnötige Schwächung durch Sperren erlauben.“

Grundsätzliche Spielidee für die Rückrunde

Inhaltlich setzt Flohr auf einen mutigen Ansatz. „Wir wollen mutig spielen“, sagt er klar. Fehler sollen dabei nicht lähmen, sondern Teil des Entwicklungsprozesses sein. „Fehler sind erlaubt, wenn daraus gelernt wird.“

Start der Vorbereitung unter neuer Führung

Die Arbeit für die zweite Saisonhälfte hat bereits begonnen. „Wir sind am 10.01. in die Vorbereitung gestartet“, erklärt der Trainer. Damit bleibt ausreichend Zeit, um die angesprochenen Grundlagen zu legen.

Testspiele mit klarem Fokus auf Inhalte

In der Wintervorbereitung stehen mehrere Begegnungen an. „Wir haben insgesamt 6 Testspiele“, sagt Flohr. Der sportliche Nutzen steht dabei klar im Vordergrund. „Es geht darum, unsere Abläufe zu verbessern, uns kennenzulernen und die Ausrichtung für die Rückrunde festzulegen.“ Die Ergebnisse ordnet er bewusst ein. „Ergebnisse sind da grundsätzlich zweitrangig. Auch wenn man natürlich ungern verliert.“ Der Ernstfall beginnt für ihn zu einem klar definierten Zeitpunkt: „Ab 28.02. zählt es dann.“

Inhaltliche Schwerpunkte der Trainingsarbeit

Die Agenda für die kommenden Wochen ist klar umrissen. „Fitness, Zweikampfverhalten, ein neues Spielsystem zu implementieren, Kommunikation auf dem Platz und Spaß“, nennt Flohr als Schwerpunkte. Diese Mischung soll die Mannschaft stabilisieren und gleichzeitig weiterentwickeln.

Veränderungen im Kader zur Winterpause

Auch personell gibt es Bewegung. „Wir haben mit Henri Gomez Amsatu vom TuS 1896 Sachsenhausen einen Neuzugang“, bestätigt der Trainer. Darüber hinaus bleibt der Kader offen. „Derzeit sind noch 1 bis 2 Probespieler dabei.“ Flohr betont dabei seine Offenheit: „Wir schauen uns jeden an, der Lust hat sich zu zeigen.“

Realistisches Ziel für die zweite Saisonhälfte

Die Zielsetzung formuliert der Trainer klar und ohne Umschweife. „So schnell wie möglich die nötigen Punkte holen, um früh Planungssicherheit für die kommende Saison zu haben“, sagt Flohr. Es geht um Stabilität und darum, frühzeitig Klarheit für die Zukunft zu schaffen.

Einordnung der Tabellensituation

Fortuna Babelsberg belegt mit 3 Siegen, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 17:35 den 13. Platz der Landesliga Nord. An der Spitze steht der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten, während im Tabellenkeller jeder Zähler früh an Bedeutung gewinnt.