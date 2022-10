Fortuna Babelsberg und Stahl Brandenburg teilen die Punkte Spitzenspiel der Landesliga Nord endet Unentschieden.

Trockenes und freundliches Herbstwetter sowie die Begegnung des Tabellenersten gegen den Tabellenzweiten lockte fast 250 Zuschauer an, davon gut 75 Brandenburger Stahl Anhänger, die lautstark gute Stimmung auf dem Sportgelände "Am Stern" verbreiteten.

Nach gegenseitigem Abtasten in den ersten knapp 10 Minuten dann die erste Gästechance, als Nils Müller aus wenigen Metern in Keeper Erik Firchau seinen Meister fand. Doch auch Fortuna schnupperte am Torerfolg, als sich Enis Wendland in einen zu kurz geratenen Rückpass einschaltete und um Schuhspitzenbreite vor Torhüter Felix Baitz am Ball war, aber der trudelte um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Doch mehr kam von den Gastgebern nicht und Stahl übernahm zunehmend die Spielkontrolle, war passsicherer und gedanklich schneller. Stahl agierte und Fortuna reagierte nur, ein ungewohntes Bild für die Anhänger. Zum Glück ist auf Fortunas Defensive Verlass, bisher ließ diese (ebenso wie Stahl Brandenburg) nur 3 Gegentore zu und so dauerte es trotz optischer Überlegenheit der Gäste bis zur 35.Minute, ehe den Gästefans der Torschrei auf den Lippen lag. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf kam der Ball von rechts auf den, auf der linken Seite frei einlaufenden Luca Benedict Köhn, dessen Schuss aus acht Metern ganz knapp am langen Pfosten vorbei strich.

Nur drei Minuten später fast eine identische Szene, wieder bekommt Köhn halblinks das Spielgerät, doch Firchau im Fortuna Tor blieb mit einem Reflex Sieger. Danach sortierte sich die Abwehr der Hausherren aber wieder und so blieb es beim torlosen Unentschieden in Hälfte eins.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Fortuna weiterhin mit ungewohnten Passungenauigkeiten, Stahl das spielerisch bessere Team mit mehr Ballbesitz, ohne allerdings zunächst nennenswerte Tormöglichkeiten zu erzielen.

Den ersten „Aufreger“ der zweiten Halbzeit gab es nach 53 Minuten, als Alexander Zeplin an der Mittellinie im Zweikampf Max-Bennet Säger foulte. Letzterer musste verletzt raus (Gute Besserung), ebenso wie Zeplin, der glatt Rot von Schieri Steffen Kulikowski sah. Fortuna fortan nur noch zu Zehnt.

Jetzt hieß es für die Gastgeber noch mehr zu investieren, wollte man am Ende nicht mit ganz leeren Händen dastehen, wenigstens den einen Punkt zu retten. Dass dies gegen die Brandenburger schwer werden würde, zeigten die bis dahin vergangenen Spielminuten. Mit Spielerwechseln versuchten beide Trainer auf die neue Situation zu reagieren. Stahl investierte in Offensive, aber auch Fortuna mit Dethloff und Donatz. Dadurch wurde der Druck der Gäste etwas genommen, da Fortuna den einen oder anderen Konterversuch startete.

Trotzdem ging die Mehrzahl der Angriffe in Richtung Fortuna Tor und in der 75. Minute bewahrte Keeper Firchau sein Team vor dem Rückstand, als er einen Volleyschuss des eingewechselten Tim Müller mit den Fingerspitzen aus der linken unteren Ecke kratzte.