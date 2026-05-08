Fortuna Babelsberg siegt, torloses Top-Duell vor 764 Zuschauern

In einer für die Heimfans schmerzhaften Begegnung musste der FV Preussen Eberswalde eine bittere Niederlage gegen Fortuna Babelsberg hinnehmen. Der Mann des Abends war Ben Vetter. Die Torfolge begann bereits früh: In der 12. Minute erzielte Julien Fitzlaff das 0:1. Ben Vetter bewies seinen Torinstinkt in der 30. Minute, als er die Führung auf 0:2 ausbaute.

Nach dem Seitenwechsel markierte Ben Vetter in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 die endgültige Entscheidung. In der Schlussphase gelang den Eberswaldern lediglich noch Ergebniskosmetik: Patrice Donald Epale Otto erzielte in der Nachspielzeit (90.+1) den Treffer zum 1:3-Endstand. ---

Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell zwischen der SG Einheit Zepernick 1925 und dem FSV Bernau hielt vor 764 Zuschauern zwar der emotionalen Intensität stand, ließ jedoch die sportliche Krönung in Form von Toren vermissen. In einer taktisch geprägten Partie neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit nahezu vollständig, so dass es beim torlosen Unentschieden blieb. ---

Im direkten Kellerduell treffen der SV Schwarz-Rot Neustadt als 13. mit 20 Punkten und die SG Bornim als Schlusslicht mit nur 14 Punkten aufeinander. Neustadt gewann das Hinspiel bereits mit 3:2 und will erneut drei Punkte einfahren, um sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. Bornim, das in dieser Saison bereits 16 Niederlagen kassiert hat und ein Torverhältnis von 41:76 aufweist, braucht nach der Hinspielniederlage dringend Zählbares, wenn der Klassenerhalt noch eine realistische Option bleiben soll.

Morgen, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf SV 1920 Zehdenick Zehdenick 14:00 live PUSH

Im Hinspiel holte der SV Zehdenick 1920 einen knappen, aber wichtigen 1:0-Sieg gegen den FC 98 Hennigsdorf. Nun will Hennigsdorf als Gastgeber die Revanche. Als Neunter mit 24 Punkten hat Hennigsdorf noch ausreichend Abstand nach unten, will diesen aber weiter ausbauen. Zehdenick hingegen steckt als 15. mit nur 14 Punkten tief im Abstiegskampf – ein Auswärtspunkt wäre für die Gäste Gold wert, doch Hennigsdorf will auf heimischem Rasen unbedingt die drei Punkte behalten.

Der Tabellenzweite SV Falkensee-Finkenkrug gastiert mit 55 Punkten beim abstiegsbedrohten FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03, der als 14. mit 18 Punkten um den Klassenerhalt bangt. Das Hinspiel gewann Falkensee bereits klar mit 2:0. Falkensee ist im Titelrennen mit Viktoria Potsdam und will jeden Punkt mitnehmen – ein Ausrutscher beim Tabellenvierzehnten käme zur Unzeit. Für Concordia wäre ein Punktgewinn gegen den Aufstiegskandidaten eine echte Sensation.

Der Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam empfängt den SV Eintracht Alt Ruppin und steht mit 60 Punkten, 116 erzielten Toren und einer Tordifferenz von plus 80 unangefochten an der Tabellenspitze. Bereits im Hinspiel demontierte Potsdam die Gäste mit 4:0. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Falkensee bei noch sechs ausstehenden Spielen ist Viktoria auf einem sehr guten Weg zum Titel – doch der ist noch nicht in trockenen Tüchern. Alt Ruppin kämpft als Zehnter mit 23 Punkten und einer negativen Tordifferenz von minus 23 seinerseits um jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Der BSC Fortuna Glienicke empfängt als Elfter mit 22 Punkten und 78 Gegentoren den Schönower SV, der nach einem klaren 3:0-Hinspielsieg als Fünfter mit 47 Punkten auch auswärts als Favorit gilt. Für Glienicke ist dieses Heimspiel ein Muss – ein weiterer Rückschlag würde die Abstiegsgefahr spürbar erhöhen. Der Schönower SV will den fünften Platz weiter absichern und hat dabei wenig Grund, Punkte herzuschenken.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt Angermünder FC Angermünde 14:00 PUSH

Den Abschluss des 25. Spieltags bildet am Sonntag das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schwedt 02 und dem Angermünder FC. Im Hinspiel überraschte Angermünde mit einem 2:0-Sieg – doch die Tabelle zeigt seitdem ein völlig anderes Bild. Schwedt steht als Siebter mit 36 Punkten stabil in der oberen Tabellenhälfte, während Angermünde als Zwölfter mit nur 21 Punkten und einem Torverhältnis von 28:68 verzweifelt um den Klassenerhalt kämpft. Schwedt will sich für die Hinspielblamage revanchieren – eine Wiederholung des Überraschungssiegs der Gäste wäre eine echte Sensation.