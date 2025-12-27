Fortuna Babelsberg lädt zum Hallencup: Zehn Teams sind dabei

In der Sporthalle an der Heinrich-Mann-Allee kehrt der Hallenfußball ein. Am morgigen Sonntag, 28. Dezember 2025, richtet Fortuna Babelsberg den Fortuna Hallencup aus. Ab 17 Uhr treffen zehn Mannschaften auf Kreisebene aufeinander. Gespielt wird in zwei Gruppen, mit kurzen Spielzeiten von zehn Minuten und einem klaren Weg bis ins Finale.

Der Gastgeber mit seiner zweiten Mannschaft Fortuna Babelsberg geht mit seiner zweiten Männermannschaft an den Start. Das Team ist auf Kreisebene angesiedelt und repräsentiert den Gastgeberverein im sportlichen Geschehen. Für Fortuna Babelsberg II bedeutet der Hallencup ein Heimturnier vor vertrauter Kulisse und zugleich die Gelegenheit, sich mit einer Vielzahl regionaler Gegner zu messen.

Ein Turnier direkt im Anschluss an das Hallenmasters Der Fortuna Hallencup schließt unmittelbar an das 30. Hallenmasters an und nutzt damit dieselbe Halle und Infrastruktur. Während am Vortag höherklassige Teams im Mittelpunkt standen, gehört die Bühne nun den Mannschaften aus dem Kreisfußball.

Zehn Mannschaften aus dem regionalen Fußball

Das Teilnehmerfeld ist breit und klar definiert. Neben Fortuna Babelsberg II sind der Werderaner FC Viktoria 1920 II, der ESV Lok Seddin, Borussia Brandenburg II, der VfB Trebbin II, der SV Viktoria Potsdam II, die SG Michendorf II, die SG Saarmund II, der RSV Eintracht 1949 II sowie die SG Bornim II vertreten.

Gruppe A mit Gastgeberbeteiligung

In der Gruppe A treten der FC Borussia Brandenburg II, der SV Viktoria Potsdam II, der RSV Eintracht 1949 II, Fortuna Babelsberg II und der VfB Trebbin II an. Bereits ab 17 Uhr folgen die Begegnungen in enger Taktung, was schnelle Anpassungen und hohe Konzentration erfordert. Für den Gastgeber beginnt das Turnier gegen 17.22 Uhr gegen den SV Viktoria Potsdam II.

Gruppe B mit Werderaner Beteiligung

Die Gruppe B besteht aus der SG Michendorf II, dem ESV Lok Seddin, der SG Bornim II, der SG Saarmund II und dem Werderaner FC Viktoria 1920 II. Diese Gruppe verspricht abwechslungsreiche Spielpaarungen. Der Auftakt erfolgt gegen 17.11 Uhr mit der Partie SG Saarmund II gegen SG Bornim II.

Ein kompakter Spielmodus mit klarer Dramaturgie

In beiden Gruppen wird im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Jedes Spiel dauert zehn Minuten, was den Hallencup zu einem Turnier mit hohem Tempo und geringer Fehlertoleranz macht. Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die jeweils besten zwei Mannschaften für das Halbfinale. Die Halbfinalspiele beginnen gegen 20.45 Uhr und 20.57 Uhr, direkt im Anschluss folgen das Spiel um Platz drei und das Finale gegen 21.15 Uhr.

Hallenfußball im Zeichen der Kreisvereine

Der Fortuna Hallencup richtet den Fokus bewusst auf den Fußball auf Kreisebene. Zweite Mannschaften prägen das Bild, der sportliche Ehrgeiz steht dennoch klar im Vordergrund. Die Halle bietet die Gelegenheit, sich unabhängig vom Ligabetrieb zu präsentieren und neue Impulse mitzunehmen.