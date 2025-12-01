Fortuna Babelsberg II ungefährdet, LSV Neustadt im 12:0-Torrausch

1. FC Guben II – SpG Kahren/Laubsdorf 3:1

Der 1. FC Guben II erwischte einen perfekten Start in diese Partie: Schon in der 6. Minute brachte Alexander Mauch sein Team in Führung, ehe er in der 32. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte und den frühen Doppelpack perfekt machte. Nach der Pause erhöhte Severin Falk in der 54. Minute auf 3:0. Die Gäste gaben sich zwar nicht geschlagen und kamen in der 68. Minute durch Lucas Seidel noch zum Anschlusstreffer, doch der Sieg der Heimelf geriet nicht mehr in Gefahr.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Briesen/Dissen 0:0

Ein Spiel, das vor allem von intensiven Zweikämpfen und kompakt stehenden Defensivreihen geprägt war. Wacker Ströbitz II und die SpG Briesen/Dissen neutralisierten sich über weite Strecken. So blieb es vor 24 Zuschauern beim torlosen 0:0.

SV Borussia 09 Welzow – BSV Chemie Tschernitz

Das Spiel wurde abgesagt.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Drebkau/Kausche 4:0

Der FSV Viktoria 1897 Cottbus nahm in der Schlussphase richtig Fahrt auf und belohnte sich mit einem klaren 4:0-Erfolg. Lars Marten Arlt eröffnete den Torreigen in der 69. Minute, ehe Patrick Matthieu in der 76. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 90. Minute legte Kevin Karow zum 3:0 nach und Robert Kiesow setzte mit seinem Treffer, ebenfalls in der 90. Minute, den finalen Schlusspunkt in einer dominanten Vorstellung der Gastgeber.

FSV Spremberg 1895 – LSV Neustadt 0:12

Der LSV Neustadt überrollte den FSV Spremberg förmlich und feierte einen beeindruckenden 12:0-Sieg. Den Torreigen eröffnete Florian Franke bereits in der 5. Minute, gefolgt von einem Eigentor von Hardy Hiller in der 8. Minute. In der 21. Minute erhöhte Philipp Seddig auf 3:0, ehe Richard Wickord in der 33. Minute mit einem weiteren Eigentor das 4:0 besorgte. Tim Reichl stellte in der 44. Minute auf 5:0, bevor Philipp Seddig in der 50. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. In der 61. Minute traf Ahmad Azad zum 7:0, gefolgt von Gracjan Arkuszewski, der in der 63. Minute das 8:0 erzielte. Nur zwei Minuten später traf Ronny Kreher zum 9:0. Gracjan Arkuszewski erhöhte in der 75. Minute auf 10:0, Marcel Reck traf in der 77. Minute zum 11:0 und Franz Uhlig setzte in der 90. Minute per Foulelfmeter das bemerkenswerte 12:0-Endergebnis.

SV Eiche Branitz – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 0:4

Die Gäste aus Groß Gaglow und Cottbus zeigten sich effektiv vor dem Tor. Constantin Barth traf bereits in der 11. Minute zur Führung, die Lars Hanuschka in der 45. Minute ausbaute. Nach der Pause erhöhte ein Eigentor von Jona Peters in der 57. Minute auf 3:0. Eddie Mann sorgte schließlich in der 77. Minute für den 4:0-Endstand in einer einseitigen Begegnung.

VfB Cottbus 97 – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 2:0

Der VfB Cottbus 97 startete konzentriert und lag früh vorne: Cornel Kurtzer traf bereits in der 13. Minute zum 1:0. Andy Troppa sorgte in der 43. Minute für das 2:0. Die Gäste versuchten in der zweiten Halbzeit zurückzukommen, doch die Defensive des VfB stand stabil und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

SG Blau-Weiß Schorbus – SV Fichte Kunersdorf 4:0

Die SG Blau-Weiß Schorbus lieferte vor 50 Zuschauern eine starke Leistung ab. Marcel Kuba brachte sein Team in der 4. Minute früh in Führung und legte in der 45. Minute seinen zweiten Treffer nach. Zwischenzeitlich hatte Jasem Abod in der 35. Minute auf 2:0 erhöht. In der 64. Minute komplettierte Marcel Kuba mit seinem dritten Treffer den Dreierpack. Für Kunersdorf kam es noch bitterer, als Noah Dabow in der 55. Minute mit Rot vom Platz musste, wodurch Schorbus das Spiel vollends kontrollierte und klar gewann.