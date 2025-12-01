Fortuna Babelsberg II ungefährdet, LSV Neustadt im 12:0-Torrausch

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Kloster Lehnin – SG Blau-Weiß Pessin 2:1
Ein umkämpftes Duell, in dem Kloster Lehnin spät das bessere Ende für sich fand. Nach dem 0:1 durch Justin Tom Fehler (36.) blieb die Heimmannschaft ruhig und kam in der 61. Minute durch Melvyn Lietzmann zum Ausgleich. Als vieles auf ein Remis hinauslief, entschied ein unglückliches Eigentor von Max Unnasch (85.) die Partie zugunsten der Gastgeber.
SV Ziesar 31 – SV Germania 90 Berge 1:3
Die Gäste legten früh los: Daniel Cikin traf bereits in der 6. Minute und legte nach einer druckvollen Phase auch den dritten Treffer nach (53.). Zwischenzeitlich erhöhte Leon Raue kurz vor der Pause auf 0:2 (43.). Ziesar kam durch Daniel Sadt zwar auf 1:3 heran (59.), doch Germania Berge brachte den Auswärtssieg über die Zeit.
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – RSV Eintracht 1949 II 1:2
Der RSV Eintracht startete perfekt und führte früh durch Endi Jupolli (8.). Noch vor der Pause belohnte sich Ketzin für eine stärkere Phase und glich durch Maximilian Hübner aus (42.). Im zweiten Durchgang sorgte erneut Jupolli für das 1:2 (54.) und damit den Auswärtssieg der Gäste.
SG Geltow – BSG Stahl Brandenburg II
Das Spiel wurde abgesagt.
Fortuna Babelsberg II – Bredower SV 47 6:0
Fortuna Babelsberg II zeigte einen beeindruckenden Auftritt. Ein Eigentor von Michael Kurz brachte die Gastgeber früh auf Kurs (16.). Danach dominierte die Fortuna nach Belieben: Luigi Indrieri traf doppelt (21./42.), Niclas Donatz legte nach (57.). Adrian Maurice Manzke (61.) und Fabian Rittmüller (83.) machten das halbe Dutzend voll. Ein 6:0-Heimsieg vor 53 Zuschauern.
SV Dallgow 47 – SG Eintracht Friesack 6:2
Dallgow erwischte einen starken Tag und zeigte große Offensivlust. Nach Treffern von Ruben Zinnitz (32.) und Florian Thamm (56.) kam Friesack durch Robin Hink (62.) heran. Doch danach drehte Dallgow wieder auf: Tim Hamann traf gleich dreimal (71./83./89.), dazwischen markierten Eric Holtkamp (79.) und Nico Karau (85.) die weiteren Treffer. Ein torreiches Spektakel mit klarem Ausgang.
SG Michendorf II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 2:0
Die Fans sahen ein Geduldspiel – bis Michendorf in der 62. Minute den Bann brach: Robby Hoffmann traf zum 1:0. Werder drängte später auf den Ausgleich, doch Michendorf erhöhte durch Dennis Witthun (86.) auf 2:0.
SpG Groß Glienicke/Seeburg – FSV Babelsberg 74 II 0:0
Eine intensiv geführte Partie, in der beide Teams defensiv stabil standen und wenig zuließen. Trotz einzelner guter Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________