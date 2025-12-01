 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Fortuna Babelsberg II ungefährdet, LSV Neustadt im 12:0-Torrausch

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

SV Kloster Lehnin – SG Blau-Weiß Pessin 2:1
Ein umkämpftes Duell, in dem Kloster Lehnin spät das bessere Ende für sich fand. Nach dem 0:1 durch Justin Tom Fehler (36.) blieb die Heimmannschaft ruhig und kam in der 61. Minute durch Melvyn Lietzmann zum Ausgleich. Als vieles auf ein Remis hinauslief, entschied ein unglückliches Eigentor von Max Unnasch (85.) die Partie zugunsten der Gastgeber.

SV Ziesar 31 – SV Germania 90 Berge 1:3
Die Gäste legten früh los: Daniel Cikin traf bereits in der 6. Minute und legte nach einer druckvollen Phase auch den dritten Treffer nach (53.). Zwischenzeitlich erhöhte Leon Raue kurz vor der Pause auf 0:2 (43.). Ziesar kam durch Daniel Sadt zwar auf 1:3 heran (59.), doch Germania Berge brachte den Auswärtssieg über die Zeit.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – RSV Eintracht 1949 II 1:2
Der RSV Eintracht startete perfekt und führte früh durch Endi Jupolli (8.). Noch vor der Pause belohnte sich Ketzin für eine stärkere Phase und glich durch Maximilian Hübner aus (42.). Im zweiten Durchgang sorgte erneut Jupolli für das 1:2 (54.) und damit den Auswärtssieg der Gäste.

SG Geltow – BSG Stahl Brandenburg II
Das Spiel wurde abgesagt.

Fortuna Babelsberg II – Bredower SV 47 6:0
Fortuna Babelsberg II zeigte einen beeindruckenden Auftritt. Ein Eigentor von Michael Kurz brachte die Gastgeber früh auf Kurs (16.). Danach dominierte die Fortuna nach Belieben: Luigi Indrieri traf doppelt (21./42.), Niclas Donatz legte nach (57.). Adrian Maurice Manzke (61.) und Fabian Rittmüller (83.) machten das halbe Dutzend voll. Ein 6:0-Heimsieg vor 53 Zuschauern.

SV Dallgow 47 – SG Eintracht Friesack 6:2
Dallgow erwischte einen starken Tag und zeigte große Offensivlust. Nach Treffern von Ruben Zinnitz (32.) und Florian Thamm (56.) kam Friesack durch Robin Hink (62.) heran. Doch danach drehte Dallgow wieder auf: Tim Hamann traf gleich dreimal (71./83./89.), dazwischen markierten Eric Holtkamp (79.) und Nico Karau (85.) die weiteren Treffer. Ein torreiches Spektakel mit klarem Ausgang.

SG Michendorf II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 2:0
Die Fans sahen ein Geduldspiel – bis Michendorf in der 62. Minute den Bann brach: Robby Hoffmann traf zum 1:0. Werder drängte später auf den Ausgleich, doch Michendorf erhöhte durch Dennis Witthun (86.) auf 2:0.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – FSV Babelsberg 74 II 0:0
Eine intensiv geführte Partie, in der beide Teams defensiv stabil standen und wenig zuließen. Trotz einzelner guter Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SpG Kahren/Laubsdorf 3:1
Der 1. FC Guben II erwischte einen perfekten Start in diese Partie: Schon in der 6. Minute brachte Alexander Mauch sein Team in Führung, ehe er in der 32. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte und den frühen Doppelpack perfekt machte. Nach der Pause erhöhte Severin Falk in der 54. Minute auf 3:0. Die Gäste gaben sich zwar nicht geschlagen und kamen in der 68. Minute durch Lucas Seidel noch zum Anschlusstreffer, doch der Sieg der Heimelf geriet nicht mehr in Gefahr.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Briesen/Dissen 0:0
Ein Spiel, das vor allem von intensiven Zweikämpfen und kompakt stehenden Defensivreihen geprägt war. Wacker Ströbitz II und die SpG Briesen/Dissen neutralisierten sich über weite Strecken. So blieb es vor 24 Zuschauern beim torlosen 0:0.

SV Borussia 09 Welzow – BSV Chemie Tschernitz
Das Spiel wurde abgesagt.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Drebkau/Kausche 4:0
Der FSV Viktoria 1897 Cottbus nahm in der Schlussphase richtig Fahrt auf und belohnte sich mit einem klaren 4:0-Erfolg. Lars Marten Arlt eröffnete den Torreigen in der 69. Minute, ehe Patrick Matthieu in der 76. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 90. Minute legte Kevin Karow zum 3:0 nach und Robert Kiesow setzte mit seinem Treffer, ebenfalls in der 90. Minute, den finalen Schlusspunkt in einer dominanten Vorstellung der Gastgeber.

FSV Spremberg 1895 – LSV Neustadt 0:12
Der LSV Neustadt überrollte den FSV Spremberg förmlich und feierte einen beeindruckenden 12:0-Sieg. Den Torreigen eröffnete Florian Franke bereits in der 5. Minute, gefolgt von einem Eigentor von Hardy Hiller in der 8. Minute. In der 21. Minute erhöhte Philipp Seddig auf 3:0, ehe Richard Wickord in der 33. Minute mit einem weiteren Eigentor das 4:0 besorgte. Tim Reichl stellte in der 44. Minute auf 5:0, bevor Philipp Seddig in der 50. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. In der 61. Minute traf Ahmad Azad zum 7:0, gefolgt von Gracjan Arkuszewski, der in der 63. Minute das 8:0 erzielte. Nur zwei Minuten später traf Ronny Kreher zum 9:0. Gracjan Arkuszewski erhöhte in der 75. Minute auf 10:0, Marcel Reck traf in der 77. Minute zum 11:0 und Franz Uhlig setzte in der 90. Minute per Foulelfmeter das bemerkenswerte 12:0-Endergebnis.

SV Eiche Branitz – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 0:4
Die Gäste aus Groß Gaglow und Cottbus zeigten sich effektiv vor dem Tor. Constantin Barth traf bereits in der 11. Minute zur Führung, die Lars Hanuschka in der 45. Minute ausbaute. Nach der Pause erhöhte ein Eigentor von Jona Peters in der 57. Minute auf 3:0. Eddie Mann sorgte schließlich in der 77. Minute für den 4:0-Endstand in einer einseitigen Begegnung.

VfB Cottbus 97 – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 2:0
Der VfB Cottbus 97 startete konzentriert und lag früh vorne: Cornel Kurtzer traf bereits in der 13. Minute zum 1:0. Andy Troppa sorgte in der 43. Minute für das 2:0. Die Gäste versuchten in der zweiten Halbzeit zurückzukommen, doch die Defensive des VfB stand stabil und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

SG Blau-Weiß Schorbus – SV Fichte Kunersdorf 4:0
Die SG Blau-Weiß Schorbus lieferte vor 50 Zuschauern eine starke Leistung ab. Marcel Kuba brachte sein Team in der 4. Minute früh in Führung und legte in der 45. Minute seinen zweiten Treffer nach. Zwischenzeitlich hatte Jasem Abod in der 35. Minute auf 2:0 erhöht. In der 64. Minute komplettierte Marcel Kuba mit seinem dritten Treffer den Dreierpack. Für Kunersdorf kam es noch bitterer, als Noah Dabow in der 55. Minute mit Rot vom Platz musste, wodurch Schorbus das Spiel vollends kontrollierte und klar gewann.

