Fortuna Babelsberg II siegt 12:0, SG Sielow jubelt, Kunersdorf mit 8:0

SV Wacker 09 Ströbitz II – SpG Briesen/Dissen 4:1

Vor 27 Zuschauern legte Gustave Djene Nseke einen furiosen Auftritt hin und traf in der 6., 37. und 39. Minute dreifach für Ströbitz. Karl Krautzig erhöhte in der 58. Minute auf 4:0. Der Ehrentreffer für die Gäste gelang Christian Rinza in der 65. Minute. Kurz vor dem Abpfiff sah Marko Gollasch in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte.

FSV Spremberg 1895 – SpG Dissenchen/Haasow 2:0

In einer ausgeglichenen Partie entschied Richard Wickord mit einem Doppelpack das Spiel für die Gastgeber. Er traf kurz vor der Pause in der 45. Minute und legte in der 60. Minute nach. 25 Zuschauer verfolgten den Heimsieg.

SG Blau-Weiß Schorbus – FSV Viktoria 1897 Cottbus 3:2

Jasem Abod brachte Schorbus in der 28. Minute in Führung. Viktoria drehte das Spiel durch zwei Treffer von Lars Marten Arlt in der 46. und 49. Minute. Doch die Gastgeber kamen durch Paul Kobus (57.) zurück und sicherten sich dank Mahmoud Al Refai (67.) den 3:2-Sieg.

SpG Kahrener SV – SV Fichte Kunersdorf 0:8

Ein Klassenunterschied offenbarte sich in dieser Partie: Jannek Wetzk (20., 49., 80.) und Leon Schlott (27., 31., 52./Foulelfmeter) führten Kunersdorf mit jeweils drei Treffern zum Kantersieg. Konrad Scheffel (65.) und Noah Dabow (72.) steuerten die weiteren Tore bei.

SG Sielow – 1. FC Guben II 5:1

Trotz früher Führung für Guben durch Pascal Neumann (14.) übernahm Sielow das Spiel: Steve Beier (20.), Christopher Knoll (38.), Mohamed Aziz Ben Younes (68., 89.) und Michael Krautzig (76.) sorgten für den klaren Sieg der Hausherren. Damit steht die SG Sielow als Meister fest.

SpG Kausche/Drebkau – SV Borussia 09 Welzow 3:1

Christoph Tschenz brachte Welzow in der 19. Minute in Front. Doch Carlos Kanter glich nur drei Minuten später für Kausche aus (22.). Manuel Rehn entschied mit seinen Treffern in der 72. und 88. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber.

SpG TSV Cottbus/Groß Gaglow II – VfB Cottbus 97 1:4

Malcolm Menge brachte die SpG früh in Führung (14.), doch der VfB drehte das Spiel eindrucksvoll: Toni Koinzer (23.), Maurice-Andre Stein (41.), Zayed Zaid (45.) und Ibrahim Almarande (69.) sorgten für einen deutlichen Auswärtssieg.

SV Eiche Branitz – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 1:1

Kilian Wirth erzielte bereits in der 15. Minute das 1:0 für Branitz. In der 60. Minute sicherte Sino Heinze mit dem Ausgleich der SpG einen Punkt in einer intensiv geführten Partie vor 94 Zuschauern.