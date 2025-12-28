Fortuna Babelsberg II krönt Heimturnier mit Finalsieg

Der Fortuna Hallencup am am heutigen Sonntag hat gehalten, was der kompakte Spielplan versprach. Zehn Mannschaften, zehn Minuten Spielzeit, keine Pause zum Durchatmen. In zwei Gruppen wurde um jeden Ball gearbeitet, ehe sich in der K.-o.-Phase die Mannschaften durchsetzten, die Struktur, Effizienz und Nervenstärke vereinten. Am Ende setzte sich Fortuna Babelsberg II in einem engen Finale durch und machte das Heimturnier perfekt.

Fortuna Babelsberg II übernimmt früh Verantwortung Der Gastgeber zeigte schnell Präsenz. Gegen den SV Viktoria Potsdam II gewann Fortuna Babelsberg II mit 2:1 und setzte damit ein erstes Zeichen. Es folgte ein 2:2 gegen den RSV Eintracht 1949 II in einem Spiel, das von hohem Tempo und engem Raum geprägt war. Spätestens mit dem deutlichen 7:1 gegen den FC Borussia Brandenburg II und dem abschließenden 2:0 gegen den VfB Trebbin II unterstrich Fortuna Babelsberg II seine Ambitionen. Mit 13:4 Toren und zehn Punkten sicherte sich das Team Platz eins der Gruppe A.

Ein Turnier ohne Sicherheitsnetz Der Hallencup begann mit sofortiger Schärfe. Schon in den ersten Gruppenspielen zeigte sich, dass kleine Fehler große Wirkung haben. In der Gruppe A eröffnete der VfB Trebbin II das Turnier mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Borussia Brandenburg II. Parallel dazu startete in Gruppe B die SG Bornim II mit einem 3:2 gegen die SG Saarmund II. Von Beginn an war klar: Dieses Turnier würde keine Aufbauphase kennen.

RSV Eintracht 1949 II als stabiler Verfolger

Der RSV Eintracht 1949 II spielte eine starke Gruppenphase. Nach dem 3:1 gegen Borussia Brandenburg II folgte das Remis gegen Fortuna Babelsberg II. Zwei weitere Siege gegen den VfB Trebbin II und den SV Viktoria Potsdam II brachten am Ende zehn Punkte und ein Torverhältnis von 10:3. Damit zog der RSV als Gruppenzweiter souverän in das Halbfinale ein.

Viktoria Potsdam II und Trebbin II im Mittelfeld

Der SV Viktoria Potsdam II schwankte zwischen klaren Momenten und Rückschlägen. Einem knappen Auftaktsieg folgte ein 1:1 gegen den VfB Trebbin II, später ein deutliches 7:1 gegen Borussia Brandenburg II. Dennoch reichte es mit vier Punkten nicht für die K.-o.-Runde. Gleiches galt für den VfB Trebbin II, der ebenfalls vier Punkte sammelte, aber in der Endabrechnung knapp zurückblieb.

Borussia Brandenburg II ohne Punktgewinn

Für den FC Borussia Brandenburg II verlief der Turniertag ernüchternd. Vier Niederlagen, 4:19 Tore und kein Punkt machten deutlich, wie hart der Wettbewerb in dieser Halle geführt wurde. Trotz einzelner Treffer blieb der Abstand zur Konkurrenz deutlich.

Michendorf II dominiert Gruppe B

In Gruppe B setzte die SG Michendorf II Maßstäbe. Bereits im ersten Spiel gegen den ESV Lok Seddin ließ Michendorf beim 5:0 keinen Zweifel aufkommen. Es folgten ein 2:0 gegen Saarmund II, ein 3:0 gegen Bornim II und ein 4:1 gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 II. Mit 14:1 Toren und zwölf Punkten marschierte Michendorf II makellos durch die Gruppenphase.

Bornim II behauptet sich im Verfolgerfeld

Die SG Bornim II zeigte sich ausgeglichen und widerstandsfähig. Nach dem Auftaktsieg gegen Saarmund II folgte ein Remis gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 II. Zwar unterlag Bornim II später Michendorf II, doch mit weiteren Erfolgen reichten sieben Punkte für Rang zwei der Gruppe B.

Enge Spiele im unteren Bereich

Der Werderaner FC Viktoria 1920 II, der ESV Lok Seddin und die SG Saarmund II lieferten sich intensive Partien, blieben aber hinter den beiden Spitzenmannschaften zurück. Besonders das torlose Remis zwischen Saarmund II und Lok Seddin zeigte, wie ausgeglichen einzelne Begegnungen trotz der kurzen Spielzeit waren.

Halbfinale bringt klare Entscheidungen

Im ersten Halbfinale setzte sich die SG Michendorf II knapp mit 1:0 gegen den RSV Eintracht 1949 II durch. Weniger offen verlief das zweite Halbfinale: Fortuna Babelsberg II dominierte die SG Bornim II und gewann deutlich mit 7:0. Damit standen sich im Endspiel die beiden stärksten Mannschaften der Gruppenphase gegenüber.

Platz drei für Eintracht II

Im Spiel um Platz drei bestätigte der RSV Eintracht 1949 II seine Stabilität. Mit einem 3:0 gegen die SG Bornim II sicherte sich das Team einen klaren Abschluss und unterstrich die starke Turnierleistung.

Ein Finale auf Augenhöhe

Das Endspiel hielt, was die Konstellation versprach. Die SG Michendorf II brachte ihre defensive Ordnung und Effizienz ein, Fortuna Babelsberg II setzte auf Tempo und Heimvorteil. Am Ende entschied ein einziges Tor das Finale zugunsten von Fortuna Babelsberg II, das sich mit einem 1:0 den Turniersieg sicherte.