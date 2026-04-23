Fortuna-Abstieg hätte Einfluss bis in die Kreisliga C Wenn Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga absteigt, muss auch die U23 zwangsweise runter in die Oberliga. Dies hätte wiederum enormen Einfluss auf Auf- und Abstieg in den Kreisligen. Unter einer Bedingung allerdings. von RP / Stefan Loyda · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Ein Abstieg von Fortuna Düsseldorf würde einiges verändern – Foto: Ralf Hasselberg

Derzeit zittern Tausende Menschen in Düsseldorf mit der Fortuna. Der Zweitligist steht in der 2. Bundesliga auf einem Abstiegsplatz und es besteht wenig Hoffnung auf Rettung. Doch auch einige Klubs in den Kreisligen drücken momentan der Fortuna die Daumen. Nicht, weil sie Fans sind, sondern aus eigenem Interesse. Schließlich hätte ein Abstieg der Fortuna sogar Einfluss auf den Aufstieg in der Kreisliga C. Wir haben uns die aktuell realistischen Szenarien angeschaut.

Was schon klar ist Aus den sechs Bezirksligen steigen 21 Vereine ab. In der Gruppe 1 mit den Düsseldorfer Mannschaften also die letzten drei, Platz 15 spielt Relegation. Derzeit belegen der CfR Links und Rhenania Hochdahl die Abstiegsplätze und würden dafür sorgen, dass vier Mannschaften aus der Kreisliga A in die B absteigen. Drei Vereine steigen aus der B in die A auf, sieben Vereine steigen in die Kreisliga C ab, sechs Vereine steigen aus der Kreisliga C auf. Hält einer von beiden Klubs die Klasse, steigt ein Verein weniger aus der Kreisliga A ab und ein Verein mehr aus der Kreisliga C auf. Abstieg aus der Regionalliga Derzeit stehen mit der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV zwei Klubs aus dem Gebiet des Fußballverbands Niederrhein auf einem Abstiegsplatz der Regionalliga West. Sollten Velbert die vier Punkte oder Wuppertal die fünf Punkte Rückstand auf den SV Rödinghausen aufholen und die Klasse sportlich halten, würde sich der Aufstieg aus der Düsseldorfer Kreisliga A in die Bezirksliga auf zwei Teams erweitern. Denn: Je nach Anzahl der FVN-Absteiger erweitert sich der Aufstieg aus den Kreisligen über Nachrücker. Düsseldorf stellt den dritten Nachrücker, es dürfte also maximal ein FVN-Team aus der Regionalliga absteigen, damit Düsseldorf einen zweiten Kreisliga-Aufsteiger stellt. Dies hätte wiederum Einfluss auf Auf- und Abstieg in allen Kreisligen.