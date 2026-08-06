Fortsetzung wünschenswert – Lenggrieser SC mit großen Erwartungen

Lenggrieser SC vor der Kreisliga-Saison 2026/27: (hi., v.li.) Felix Kreher, Paul Laß, Elias Stara, Maximilian Angermeier, Thomas Simon, Jonas Filgertshofer, Thomas März, Michael Schnaderbeck, (Mi., v.li.) Leo Gerg, Hans-Peter Kammermaier (Sportl. Abteilungsleiter), Günter Hornung (Torwarttrainer), Thorben Flemming (Co-Trainer), Georg Simon (Trainer), Markus Merklinger (Physiotherapeut), Werner Gutt (Technischer Leiter), Max Hohenreiter (Athletiktrainer), Sebastian Dix, (vo., v.li.) Anton Leichmann, Georg Müller, Michael Gerg, Maximilian Kleim, Thomas Ertl, Erdem Cakir, Alexander Endler und Lukas Hintermeier. Es fehlen Yasin Filiz, Martin Wasensteiner, Sylvester Ortlieb, Max Merklinger, Matthias Gerg, Jakob Gerg, Gabriel Kozina, Michael Demmel, Max Franke und Markus Schwaiger. – Foto: Verein

Das anstrengende Saisonfinale und die Entscheidungsspiele hinterließen doch Spuren. Mancher Fußballer haben ihren Urlaub verschoben und sind erst anschließend in die Ferien gestartet, weshalb die Vorbereitung etwas schleppend verlaufen ist. „Irgendwann braucht jeder eine Pause“, zeigt Simon Verständnis, sieht darin jedoch auch eine Chance für Nachrücker aus dem großen Kader, durch gute Leistungen in den Testspielen auf sich aufmerksam zu machen.

Mannschaft und Trainer des Lenggrieser SC haben es sicherlich verdient, vor der anstehenden Saison noch einmal einen Blick auf das zurückliegende Spieljahr zu werfen. Immerhin verpasste der LSC nach einer starken Punkterunde letztlich erst in der Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp. Das weckt natürlich die Begehrlichkeit, dass es vielleicht nun im zweiten Anlauf klappt. „Es wäre sicherlich unglaubwürdig, in der neuen Saison weniger zu erwarten. Deshalb wollen wir eventuell unser gutes Abschneiden wiederholen oder möglicherweise sogar einen Tick mehr anvisieren“, gesteht Coach Georg Simon. „Wir und der TuS Geretsried II haben den Titelkampf ziemlich beherrscht, letztlich ist Geretsried dann nicht unverdient Meister geworden“. Über die Gründe machte sich der Trainer Gedanken: „Zum Teil hat uns die Konstanz gefehlt und zu oft – hauptsächlich in der Hinrunde – wurden Punkte durch Unentschieden liegengelassen. Für viel betriebenen Aufwand gab es nicht immer den verdienten Lohn.“

Einige Akteure stehen zum Auftakt der Punkterunde auch nicht zur Verfügung. Bei Basti Biagini ist die Fortsetzung der Karriere nach einem Kreuzbandriss ohnehin fraglich, Hias Gerg wird nach einem Kreuzbandriss erst nach der Winterpause wieder einsatzfähig sein und auch Martin Wasensteiner sowie Yasin Filiz fehlen den kompletten August über. Mit Erdan Cakir gibt es jedoch einen Rückkehrer vom BCF Wolfratshausen, und auch Lukas Hintermeier ist vom Bezirksliga-Absteiger zum LSC gewechselt. Jonas Filgertshofer hat eine längere Verletzung überstanden und aus der eigenen Jugend gibt es einige hoffnungsvolle Nachrücker.

Für den Kampf um die vorderen Plätze gibt es nach Ansicht von Simon mehr Anwärter auf Titel und Relegationsplatz als im Vorjahr. Den ASV Habach, den SC Weßling, den SV Münsing oder auch den TSV Murnau II sieht der Lenggrieser Trainer im engsten Kreis. Dazu auch noch den SV Ohlstadt, gegen den der LSC zum Saisonstart am 15. August im Isarstadion antritt.