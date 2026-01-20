Fortsetzung der Zusammenarbeit bei den 1863ern: Trainerteam verlängert

Der Verein freut sich daher, die Vertragsverlängerungen für das Trainerteam um Felix Georgi (Cheftrainer) sowie Fabian Gross und Simon Rode (beide 2. Mannschaft) bekanntzugeben.

Nachdem sich die Herrenfussball-Abteilungsleitung und die sportlich Verantwortlichen des TSV 1863 Spangenberg kürzlich zu den Planungen für die laufende Rückrunde zusammengefunden hatten, wurde allen Beteiligten schnell klar, die bislang von großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit langfristig fortzuführen.

Mit dieser Entscheidung setzt der Verein seine Philosophie konsequent fort. Durch Kontinuität in der Führungsstruktur sollen wichtige Impulse für eine sportlich erfolgreiche Rückrunde gesetzt und gleichzeitig bereits jetzt solide Grundlagen für eine schrittweise Leistungssteigerung in der Saison 2026/2027 geschaffen werden, so der Sprecher der Abteilungsleitung.

Cheftrainer Felix Georgi ergänzt: „Ich bin der Vereinsführung sehr dankbar für das von Beginn an entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung meiner Arbeit. Spangenberg bietet ein tolles Umfeld, das mir den Kaltstart deutlich erleichtert hat. Ich hoffe, dass wir gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen und eine erfolgreiche Rückrunde spielen können. Zukünftig gilt es, weiterhin Jugendliche in den Seniorenbereich zu integrieren sowie die sehr gute Infrastruktur und Vereinsphilosophie zu nutzen, um unsere Leistungen als Team konstanter und erfolgreicher abzurufen.“