Fortsetzung der SG auch in der Saison 2026/27

Die Spielgemeinschaft zwischen dem VfL Übach-Boscheln und dem 1. JFC Alsdorf geht in die nächste Runde. Beide Vereine haben sich darauf verständigt, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zu verlängern und damit ein klares Zeichen für Kontinuität zu setzen.
Seit Beginn der Kooperation im letzten Sommer bündeln die beiden Clubs ihre Kräfte im Seniorenbereich. Ziel war und ist es auch in Zukunft, den A-Jugendspielern des 1. JFC Alsdorf den einfachen Übergang in den Seniorenfussball zu ermöglichen und eine sportlich attraktive Perspektive zu bieten bzw. an dieser mitzuwirken. Durch die gemeinsame Organisation von Trainingseinheiten und Spielbetrieb konnten die A-Jugendlichen problemlos in der 1.Mannschaft integriert und die Mannschaft leistungsorientiert weiterentwickelt werden.
Die Verantwortlichen beider Vereine betonen, dass die Verlängerung der Spielgemeinschaft nicht nur sportliche Gründe hat. Auch das gewachsene Vertrauen, die gute Kommunikation sowie das gemeinsame Verständnis von Vereinsarbeit haben maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen. In Zeiten, in denen viele Amateurvereine vor strukturellen Herausforderungen stehen, gilt die Kooperation als wichtiger Baustein für langfristige Stabilität.
Für Spieler, Trainer und Unterstützer bedeutet die Verlängerung vor allem eines: Planungssicherheit und die Chance, den eingeschlagenen Weg gemeinsam erfolgreich weiterzugehen.