Fortschritte waren erkennbar: SVA Palzing holt trotz Überzahl nur einen Punkt

Ein Punkt gegen eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison um den Landesliga-Aufstieg gespielt hat, klingt nach einem Achtungserfolg. Doch nach dem 2:2 (1:1) gegen den FC Langengeisling trauerten die Fußballer des SVA Palzing einem besseren Ergebnis hinterher.

Palzing – Die Gäste vom FC Langengeisling, in der Vorsaison Dritter der Bezirksliga Ost, traten nach zwei Auftaktniederlagen zunächst abwartend auf, setzten aber immer wieder ihre schnellen Außenspieler ein. „Man hat schon gesehen, dass das eine gute Mannschaft ist“, sagte SVA-Trainer Enes Mehmedovic. Den besseren Start erwischte aber sein Team: Dominic Schermbach vollendete einen Angriff über links präzise zum 1:0 (17.). Kurz darauf musste der Aufsteiger erneut erkennen, dass kleine Fehler in der Bezirksliga schneller bestraft werden als eine Klasse tiefer. Nach einem eigenen Freistoß lief Palzing in einen Konter, den Elias Mehringer zum 1:1 abschloss (27.).

Palzing erst in Überzahl, dann wieder in Führung

Als Langengeislings Maximilian Maier nach einer Notbremse Rot sah (37.), kippte das Momentum wieder auf die Seite der Hausherren. Nach der Pause nutzte Palzing die Überzahl prompt: Eine scharfe Hereingabe von Michael Tafelmaier beförderte Paul Bucher ins eigene Netz (53.).

SVA kommt nicht über Unentschieden hinaus

Doch die Freude währte nur kurz. Fünf Minuten später glich Sebastian Schubert zum 2:2 aus – Palzings Defensive hatte nach einem langen Ball zu zögerlich agiert. Das dachte sich auch Mehmedovic, der in Anspielung auf seinen wegen Urlaubs fehlenden Abwehrchef Mirnes Gurbeta meinte: „Da hat uns die Kompromisslosigkeit von Mirnes gefehlt. Er hätte den Ball wahrscheinlich 30 Meter nach vorne geköpft.”

Ein weiterer Treffer fiel nicht, es blieb beim 2:2. Mehmedovic haderte damit, dass sein Team aus der langen Überzahl kein Kapital schlagen konnte. Er sah aber auch Fortschritte: „Es war eine Steigerung gegenüber der vergangenen Woche.“