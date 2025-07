Fortschritt durch Rückschritt

Im Sommer 2024 verließ Adrian Vogt den FC Schweina-Gumpelstadt in Richtung Verbandsliga Hessen. Beim FC Britannia Eichenzell kam Vogt letzte Saison auf 22 Einsätze und traf dreimal ins Schwarze. Auch mit Blick auf seine Statistiken erfolgt der Abschied aus Hessen nicht aus sportlichen Gründen. "Aufgrund beruflicher und privater Gründe musste ich zeitlich beim Fußball etwas zurücktreten und habe mich dazu entschlossen eine Liga runter zu gehen", sagt der 26-Jährige zu den Gründen des Abschieds aus Eichenzell. Für den Angreifer stand nach dieser Entscheidung schnell fest, dass ihn sein Weg nur wieder nach Schweina führen kann: "Da mir mein Heimatverein sehr am Herzen liegt und ich die Mitspieler und Funktionäre dort sehr mag und schätze habe ich mich dazu entschlossen wieder in die Landesklasse nach Schweina-Gumpelstadt zurückzukehren. Ich habe dort das Fußball spielen gelernt und in der Vergangenheit unvergessliche Erfahrungen gesammelt."

Der FC Schweina-Gumpelstadt muss nach dem Thüringenliga-Abstieg nächste Saison in der Landesklasse einen neuen Anlauf nehmen. Dabei konnte sich die Mannschaft von René Heger gut verstärken und scheint nun mit Vogt nochmal ein Sahnhäubchen oben drauf zu bekommen. Der Kader für die neue Saison wirkt nicht nur deshalb stärker als der Verbandsliga-Kader letztes Jahr. "In Schweina steht derzeit ein großer Umbruch an, bei welchem viele junge Spieler aus den eigenen Reihen in den Männerbereich integriert werden. Man konnte bereits in der letzten Saison große Fortschritte beobachten", will Adrian mithelfen den FC zu entwickeln. Für den Stürmer ist der direkte Wiederaufstieg dabei nicht da primäre Ziel, vielmehr ist "das oberste Ziel in dieser Saison, diesen Umbruch im Fokus zu behalten und eine eingeschworene Mannschaft zu formen. Wir haben einen guten Kader bestehend aus Thüringenliga-erfahrenen Spielern und jungen zielstrebigen Spielern. Daher habe ich auch das persönliche Ziel zusammen mit der Mannschaft einen Platz im oberen Tabellendrittel der Landesklasse zu erreichen." Mit seiner Treffsicherheit kann Adrian Vogt da seinen Teil zu beitragen...