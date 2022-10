Fortschritt beim SVE zu erkennen Der Landesligist aus Eilendorf schlägt Lindenthal-Hohenlind mit 1:0.

Es war ein ausgeglichenes, temporeiches Spiel, in dem der SVE in Hälfte eins bis auf eine Chance nach einem Fehler in der Defensive nichts zugelassen hat. „Aber wir müssen mehr aus dem eigenen Ballbesitz machen.“ Und die Chancen besser nutzen, wie bei sechs guten Gelegenheiten in Hälfte zwei, als der Keeper, die Linie oder der Posten den Gegner retteten. „Bis zur Box spielen wir gut, dann aber noch nicht konsequent genug.“