Fortbildung für Südbrandenburger Schiedsrichter Theorie und Praxis miteinander verbunden – Ein Lehrgang für junge Schiedsrichter

Der Schiedsrichterausschussvorsitzende Lars Kunitz lud einmal mehr den Förderkader vom Fußballkreis Südbrandenburg zum Viertageslehrgang ins Schullandheim nach Friedersdorf ein.

Bereits am Donnerstagabend testete Lehrstabsmitglied und Referent Stefan Effenberger – nach Anreise aller Jungschiedsrichter – mithilfe eines Videotests das Regelwissen.

Am Freitag standen dann mehrere Theorieabschnitte auf dem Programm. Einerseits erhielten die jungen Referees neues Wissen zum Thema „Torwart & sein besonderer Status“. Andererseits bekamen die neun Jungs eine Verhaltensschulung zur Kommunikation betreffend die Ansprache von Spielern, Trainern, Funktionären und Beobachtern. Zusätzlich leisteten die Unparteiischen auch einen Konformitätstest ab. Darüber hinaus vermittelte Lars Kunitz am Sonnabendvormittag das Thema „Zusammenarbeit im SR-Team“ den Lehrgangsteilnehmern. Außerdem gab er Anregungen zum Mentaltraining für Schiedsrichter. Im Anschluss erfolgten drei Spielbeobachtungen jeweils durch die Lehrgangsleitenden Lars Kunitz, Nicolas Cielke und Stefan Effenberger. Bei den Spielen VfB Klettwitz – Aufbau Oppelhain, Germania Ruhland – SG Friedersdorf II sowie Preußen Elsterwerda II – SpVgg Finsterwalde II schauten die Beobachter ganz genau auf die jeweiligen drei Schiedsrichter-Teams und ihre Spielleitung. In abendlicher Runde erfolgte anschließend die Auswertung und eine Analyse der jeweiligen Spiele. Am letzten Lehrgangstag resümierten alle Teilnehmer den diesjährigen Viertageslehrgang mithilfe einer Feedbackrunde.