🗣: Forstinning zeigt Moral vor Showdown, TuS und Töging zwiegespalten

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, gefährlich zu werden. Das Gegentor mit dem Halbzeitpfiff war dann natürlich extrem bitter für uns. Aktuell treffen wir in vielen Situationen die falschen Entscheidungen und müssen insgesamt klarer und zielstrebiger auftreten.

Die Reaktion der Mannschaft, der Zusammenhalt und der Einsatz nach der Pause waren allerdings positiv – das nehmen wir mit in die nächste Woche. Jetzt gilt es, neue Energie zu sammeln, auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen und uns nach ein paar Tagen Pause fokussiert auf das nächste Spiel vorzubereiten.«

Holzkirchen siegt in Dorfen: »Ein super Spiel, ein super Gegner"