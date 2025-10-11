🗣: Forstinning zeigt Moral vor Showdown, TuS und Töging zwiegespalten

Waldperlach unterliegt in Bruckmühl, SVW-Coach Wittmann sieht aber positive Ansätze. Ein tolles Bezirksliga-Spiel gewinnt Holzkirchen in Dorfen. Ebenfalls siegreich sind Töging und der VfB Forstinning, wobei die Fazits der Trainer unterschiedlich aussehen. Die ersten Stimmen der Bezirksliga Ost zum 13. Spieltag.
Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan, gefährlich zu werden. Das Gegentor mit dem Halbzeitpfiff war dann natürlich extrem bitter für uns. Aktuell treffen wir in vielen Situationen die falschen Entscheidungen und müssen insgesamt klarer und zielstrebiger auftreten.
Die Reaktion der Mannschaft, der Zusammenhalt und der Einsatz nach der Pause waren allerdings positiv – das nehmen wir mit in die nächste Woche. Jetzt gilt es, neue Energie zu sammeln, auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen und uns nach ein paar Tagen Pause fokussiert auf das nächste Spiel vorzubereiten.«
Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Ein super Spiel, bei einem super Gegner. Das Ergebnis ist am Ende auch verdient, da die erste Hälfte unsererseits sehr, sehr stark war. Die zweite Hälfte war leider sehr wild, doch mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit haben wir uns noch belohnt.«
Robert Berg, FC Töging: »Gefühlt befinden wir uns zu Beginn jeder Halbzeit im Tiefschlaf. Damit machen wir es uns selbst schon die ganze Saison über extrem schwer. Ansonsten haben wir es aber heute ganz gut gemacht und uns die drei Punkte verdient.«
Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: »Ein wichtiger Dreier und ein richtiger Arbeitssieg.
Wir waren eigentlich ordentlich im Spiel gegen einen sehr tiefen Gegner, aber geraten durch eine etwas glückliche Situation von Peterskirchen in Rückstand. Trotzdem haben wir auch in der zweiten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und das Spiel durch zwei berechtigte Elfmeter verdient gedreht.
Tolle Moral von meinen Jungs in einem schwierigen Spiel. Wir freuen uns jetzt auf den Showdown in Aschheim nächsten Freitag.«