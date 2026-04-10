Forstinning will Revanche gegen Punktedieb SV Aschau

FB BZL Forstinning (rot) Ajlan Arifovic vs Ebersberg Yannik Sabatier – Foto: Sro

Der Tabellenführer empfängt heute den Letzten. Trainer Lösch erinnert sich noch gut an das 1:1 in der Vorrunde.

Zuvor müssen allerdings noch die Hausaufgaben erledigt werden. Für den Tabellenführer aus Forstinning bedeutet dies heute Abend um 19.30 Uhr eine scheinbare Pflichtaufgabe im heimischen Sportpark gegen den jüngst ans Tabellenende gerutschten Aufsteiger SV Aschau/Inn. „Für mich ist das aber kein Duell Erster gegen Letzter. Sondern ein Duell gegen eine Mannschaft, die uns in der Vorrunde als eine der wenigen Punkte geklaut hat.“ VfB-Trainer Gery Lösch erinnert sich noch gut an das 1:1, bei dem sich der VfB lange Zeit schwertat. Nach einem Handelfmeter zum 1:0 für Aschau bekam die Lösch-Elf den Schalter nicht mehr entscheidend umgelegt.

Der Zweikampf an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost geht unvermindert weiter. Weder der VfB Forstinning noch der FC Aschheim gaben sich zuletzt eine Blöße und sind dem restlichen Feld weit enteilt. Die Frage bleibt nurmehr: Wer steigt als Meister direkt auf und wer bestreitet die Aufstiegsrelegation? Die minimal besseren Karten hält immer noch der VfB mit einem Zähler Vorsprung in der Hand, zudem deutet alles auf einen großen Showdown im direkten Duell am vorletzten Spieltag (8. Mai) in Forstinning hin.

Lösch-Elf peilt sechsten Sieg in Serie an

Dies soll sich nicht wiederholen, auch wenn die Punkte gegen die abstiegsbedrohten Vereine immer erst schwer erkämpft werden müssen. Dies gilt auch für den Kontrahenten aus Aschheim, der sich kongruent zum VfB auch schon einige Male mit Mühe und nur knapp durchsetzte. Am Ende gewannen die beiden Konkurrenten zuletzt aber stets und reihen nun bereits fünf (VfB) und sieben Siege (Aschheim) aneinander.

Diese Bilanz hätte sicher auch Aschau gerne vorzuweisen, doch die Mannschaft von Trainer Thomas Deißenböck holte nach der Winterpause nur vier von 18 möglichen Punkten und übernahm damit unfreiwillig die rote Laterne der Liga. Am vergangenen Spieltag unterlag der Verein aus dem Rosenheimer Landkreis im Kellerduell dem Forstinninger Landkreisrivalen TSV Ebersberg mit 1:2.

Die Partie wird nach Bekunden des VfB und zur Freude einiger Fans wieder auf dem Rasenhauptfeld stattfinden.