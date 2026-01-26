Forstinning und Zorneding starten mit Siegen in die Vorbereitung

Die beiden Bezirksligisten gewinnen ihre ersten Testspiele. Neuzugänge treffen beim Debüt und verletzte Spieler feiern ihr Comeback.

Dabei stand die Austragung der Formüberprüfung noch kurz auf der Kippe, nachdem sich an einem Ende des Platzes eine Eisschicht widerspenstig gegen eine Abtragung zeigte. Das Spielfeld wurde dann kurzer Hand um fünf Meter für die dann mögliche Austragung gekürzt.

Mit einem 4:1-Testspielsieg ist der Fußball-Bezirksligist VfB Forstinning in die Wintervorbereitung gestartet. „Es war in Ordnung. Nicht mehr und nicht weniger“, fasste Cheftrainer Gery Lösch die 90 gespielten Minuten zusammen.

Die erste Halbzeit erbrachte kaum Chancen bei ausgeglichenem Verlauf, die zweite eine deutliche Steigerung der Heimelf. „Viele Abläufe haben noch nicht gepasst, das ist aber normal“, relativierte Lösch die Vorstellung und Aussagekraft des ersten Tests.

Dzemo Sefidanoski sorgte für die VfB-Führung (56.), Mike Niebauer glich für den Mitabsteiger aus der Landesliga aus (69.). Neuzugang Eren Emirgan (vom TSV 1860 Rosenheim) führte sich mit dem 2:1 und damit seinem ersten Treffer im Forstinninger Trikot gleich einmal gut ein, Emirhan Keklikci traf mit einem Doppelpack (79./88.) zum klaren 4:1-Endstand.

Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding ist erfolgreich in die Wintervorbereitung gestartet. Im ersten Testspiel setzte sich die Mannschaft von Sascha Bergmann am Samstagnachmittag auswärts beim FC Phönix München mit 3:1 (2:1) durch. „Es ist immer schön, mit einem Sieg zu starten. Wir hatten schon gute bis sehr gute Sequenzen in unserem Spiel“, zog Bergmann ein positives Fazit.

Michael Witaschek (6.) köpfte nach einem Eckball früh zur Führung für den TSV ein, ehe die Platzherren durch ein Eigentor von Moritz Ziepl (19.) zum Ausgleich kamen. Noch vor der Pause traf Kapitän Markus Bayer (28.) per Strafstoß zur erneuten Führung.

Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Benjamin Kram (75.), der in der Winterpause vom SV Miesbach nach Zorneding wechselte. „Es war natürlich ein ideales Debüt für ihn“, so Bergmann.

Erfreulich aus TSV-Sicht waren zudem die Comebacks von Marco Rastel und Paul Schweighardt, die nach ihren langen Verletzungen erstmals wieder Spielminuten sammeln durften. „Auf diese Leistung wollen wir nun aufbauen. Wir hoffen auf viele Einheiten mit Ball in nächster Zeit, um an gewissen Themen arbeiten zu können“, blickte Bergmann voraus.