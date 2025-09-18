Forstinning schlittert an Pokal-Blamage vorbei – Zorneding muss Sieg teuer bezahlen

Ball unter Kontrolle, den Gegner auch: der TSV Grafing mit Tobias Hainthaler (vorne), der selbst einmal einnetzte. – Foto: SRO

VfB Forstinning mit Glück und nach Elfer-Lotterie weiter – Grafing feiert nächsten Kantersieg.

Nur rund 20 Minuten war der FC Niksar Spor (Kreisklasse 5) ein ernsthafter Gegner für den TSV Grafing in der dritten Runde des Toto-Pokals. Johannes Oswald setzte die technische, taktische und fitnessmäßige Überlegenheit der Gastgeber mit dem 1:0 um (18.). Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr TSV Grafing TSV Grafing FC Niksar Spor Niksar Spor 11 1 Abpfiff

Die Gastgeber hatten damit zusätzliches Selbstvertrauen getankt und erhöhten den Druck auf das Tor der Münchner. Ein weiterer Treffer war nur eine Frage der Zeit, zumal die Gäste nur mehr sporadisch aus ihrer Hälfte herauskamen. Mit dem 2:0 durch Manuel Bauer (33.) kippte die Partie völlig in eine Richtung, zumal Johannes Oswald das 3:0 nachlegte (35.). Niksar Spor tauchte danach zum ersten Mal im Grafinger Strafraum auf. Es folgte die erste und einzige ernsthafte Herausforderung für Keeper Quirin Huber, die er bravourös meisterte (37.). Mit dem 4:0 (43.) und 5:0 (44.) durch Johannes Oswald und Moritz Saißreiner war die erstaunlich faire Partie zur Pause bereits entschieden.

Zwar ließ die Grafinger Bissigkeit im zweiten Abschnitt etwas nach, die Kontrolle gaben der eingewechselte Spielertrainer Georg Münch und seine Mitstreiter aber nicht ab. Quirin Kreitmaier (56.), Matthias Esterl (65.), Johannes Oswald (66.) und Tobias Hainthaler (68.) stockten den Zwischenstand für den Kreisklassisten aus der Bärenstadt auf 9:0 auf, ehe dem FC der schmeichelhafte Ehrentreffer gelang (74.). Den Pokalerfolg bauten dann die Grafinger Thomas Dorrer (76.) und Manuel Bauer (90.) auf 11:1 aus. Damit haben die Grafinger Kreisklasse-Kicker die Münchner Hauptrunde erreicht. Dort treffen sie am 30. September, 19.30 Uhr, auswärts auf den Sieger der Partie FC Fasanerie Nord (Kreisklasse 2) gegen SV Nord-München Lerchenau (Bezirksliga Nord). Knapp, aber verdient setzte sich der TSV Zorneding laut Abteilungsleiter Mark Grusz im Totopokalspiel in der dritten Pokal-Runde beim Kreisklassisten FC Biberg durch. „Wir haben das Spiel weitestgehend kontrolliert. Auch wenn Biberg auf dem kleinen Kunstrasenfeld die Räume eng gemacht hat.“

Der Favorit aus Zorneding tat sich also durchaus schwer und vermochte sich lange Zeit keine richtigen Chancen heraus zu spielen. Aber Herren-Bezirksligist TSV blieb geduldig und traf schließlich doch noch durch Daniel Winzer zum 1:0 (61.). Es war die Entscheidung. Zunächst war Winzer an Bibergs Schlussmann Matei Panait gescheitert, doch der zweite Versuch zappelte im Netz. Allerdings musste das Team von Cheftrainer Sascha Bergmann den 1:0-Pokalerfolg wie bereits beim vergangenen Punktspiel teuer bezahlen. Jannik Ast zog sich vermutlich eine ärgere Schulterverletzung zu und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Eine genauere Diagnose steht noch aus. Eine vorsichtige Entwarnung konnte Grusz hingegen von Florian Höger nach seiner gegen Bruckmühl erlittenen Blessur vermelden. Das Kreuzband ist wohl doch nicht gerissen, eine Pause bis nach der Winterpause aber dennoch wahrscheinlich. Knapp an der Pokal-Blamage vorbei schlitterte der VfB Forstinning beim Kreisklassisten TSV Haar. Emir Yildirim rettete den VfB mit dem Ausgleich kurz vor dem Spielende in das Elfmeterschießen, in dem sich der Bezirksliga-Primus dann durchsetzen konnte.