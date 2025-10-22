Forstinning mit Pokal-Machtdemonstration: "Hervorragend umgesetzt"

Machtdemonstration des VfB Forstinning! Im Pokalspiel beim FC Neuhadern ließ der ungeschlagene Bezirksliga-Tabellenführer die Muskeln spielen und fegte mit 7:1 über den Münchner Kreisligisten hinweg. Bereits zur Halbzeit stand es nach den Toren von Sefidanoski, Ciarlesi und Knobloch 3:0.

Auch nach der Halbzeitpause zeigte der VfB kein Erbarmen und zog schnell davon. Ciarlesi, Milic und Yildrim durften sich in die Torschützenliste eintragen, ehe Löfflad der Ehrentreffer für Neuhadern gelang. Ciarlesi gelang mit seinem dritten Tor des Abends der Treffer zum Entstand. Forstinning steht damit im Halbfinale.

Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: »Das war gestern wirklich ein sehr gutes Spiel von uns, von A bis Z. Ich habe gefordert, dass wir dominant und reif auftreten – das haben die Jungs wirklich hervorragend umgesetzt, obwohl wir im Vergleich zum Freitag wieder einiges durchgetauscht haben. Sie haben ihre Sache erneut sehr gut gemacht, und der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Ich möchte aber auch eine Lanze für Neuhadern brechen, denn sie haben versucht, Fußball zu spielen und das phasenweise auch gut gemacht. Trotzdem waren wir einfach auf den Punkt da, waren sehr überzeugend in unseren Aktionen, haben viele Situationen gut ausgespielt und vor dem Tor eiskalt agiert. Insgesamt war das ein gelungener Auftritt von uns, und jetzt richten wir den Fokus auf die Vorbereitung für Samstag.«

FC Neuhadern München – VfB Forstinning 1:7

FC Neuhadern München: Sven Krost, Sebastian Vogt, Ricardo Wassermann, Leonardo Pfleiderer, Daniel Schubert (57. Benedikt Günther), Philip Gegenfurtner (46. Quirin Jürgens), Ervin Mujkic (63. Dominik Brandl), Daniel Ivanov (46. Dennis Peterssen), Robin Obster, Emirhan Yilmaz (57. Marc Löfflad), Nicolas Kröll

VfB Forstinning: Endri Kola, Dimitar Kirchev, Noah Klemt (33. Leon Dimitric), Felix Breuer (55. Niklas Reitner), Dzemo Sefidanoski (60. Emir Yildirim), Ante Basic, Ajlan Arifovic, Hauke Knobloch, Matija Milic, Daniele Ciarlesi, Alessandro De Marco

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Dzemo Sefidanoski (15.), 2:0 Daniele Ciarlesi (25.), 0:3 Hauke Knobloch (42.), 0:4 Daniele Ciarlesi (52.), 0:5 Matija Milic (54.), 0:6 Emir Yildirim (64.), 1:6 Marc Löfflad (65.), 1:7 Daniele Ciarlesi (74.)