Forstinning kämpft vor Bezirksliga-Topspiel mit Personalsorgen

Vor dem Spiel gegen TuS Holzkirchen muss der VfB Forstinning verletzungsbedingt auf wichtige Spieler verzichten.
Forstinning – Wie die Zeit vergeht: Schon steht der erste Rückrundenspieltag in der Bezirksliga Ost auf dem Terminplan. Dabei empfängt der VfB Forstinning als Spitzenreiter am Samstag um 14 Uhr den Tabellendritten TuS Holzkirchen im eigenen Sportpark. Grund für eine Art Neustart gibt es bei den Platzherren nicht: Die gesamte Vorrunde verlief für den VfB beinahe wie aus einem Guss. Mit dem neu installierten Trainer Gery Lösch blieb Forstinning ohne jede Niederlage und etablierte sich mittlerweile als Favorit für den Aufstieg in die Landesliga.
Gegen den Verfolger aus Holzkirchen plagen Lösch aber ein paar akute Personalsorgen nach einer zehrenden Hinrunde mitsamt einiger Toto-Pokalpartien. Omer Berbic wird bis zur Winterpause fehlen, auch Noah Klemt ist seit dem Spiel beim FC Neuhadern mit einer Armverletzung außer Gefecht. Der Kräfteverschleiß ist deutlich spürbar, trotzdem fordert Gery Lösch natürlich noch einmal volle Konzentration gegen Holzkirchen: „Wir gehen personell am Stock. Das wird eine knackige Aufgabe.“
Zum Saisonauftakt siegte der VfB Forstinning deutlich mit 4:0 beim Kontrahenten aus Holzkirchen und schüttelte damit gleich einmal den Abstieg und den daraus folgenden Kaderumbruch von sich. Weniger gern denkt daher Orhan Akkurt als Trainer des TuS Holzkirchen an die Saisonpremiere zurück: „Wir haben mit mir als neuem Trainer drei bis vier Wochen Anlauf gebraucht. Jetzt ist es ordentlich.“
Auf die Verstärkung des Adjektivs verzichtete Akkurt sehr gewollt. „Mehr als ordentlich ist es nicht. Noch nicht.“ Vielleicht wäre es dies mit einem Sieg beim VfB. Dafür müsse aber alles zusammen kommen für den ehemaligen Bayernliga-Torjäger. „Wir sind demütig genug. Wir spielen beim Tabellenführer, der eine hervorragende Hinrunde gespielt hat.“
Zumindest steht dem TuS mit Gilbert Diep seit fünf Partien wieder ein wahrer Sturmtank zur Verfügung. „Er kommt jetzt wieder in Fahrt und hilft uns weiter“, freut sich der TuS-Coach. Und mit einem Augenzwinkern durchs Telefon bekräftigt Akkurt seine Wunschvorstellung: „Ich wäre gern in der Situation vom Gery.“