Fanden bisher noch immer die richtige Lücke: Niklas Reitner (rot) und der VfB. – Foto: Sro

Forstinning kämpft vor Bezirksliga-Topspiel mit Personalsorgen Bezirksliga Ost Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Forstinning Holzkirchen

Vor dem Spiel gegen TuS Holzkirchen muss der VfB Forstinning verletzungsbedingt auf wichtige Spieler verzichten.

Forstinning – Wie die Zeit vergeht: Schon steht der erste Rückrundenspieltag in der Bezirksliga Ost auf dem Terminplan. Dabei empfängt der VfB Forstinning als Spitzenreiter am Samstag um 14 Uhr den Tabellendritten TuS Holzkirchen im eigenen Sportpark. Grund für eine Art Neustart gibt es bei den Platzherren nicht: Die gesamte Vorrunde verlief für den VfB beinahe wie aus einem Guss. Mit dem neu installierten Trainer Gery Lösch blieb Forstinning ohne jede Niederlage und etablierte sich mittlerweile als Favorit für den Aufstieg in die Landesliga. Morgen, 14:00 Uhr VfB Forstinning Forstinning TuS Holzkirchen Holzkirchen 14:00 PUSH

Gegen den Verfolger aus Holzkirchen plagen Lösch aber ein paar akute Personalsorgen nach einer zehrenden Hinrunde mitsamt einiger Toto-Pokalpartien. Omer Berbic wird bis zur Winterpause fehlen, auch Noah Klemt ist seit dem Spiel beim FC Neuhadern mit einer Armverletzung außer Gefecht. Der Kräfteverschleiß ist deutlich spürbar, trotzdem fordert Gery Lösch natürlich noch einmal volle Konzentration gegen Holzkirchen: „Wir gehen personell am Stock. Das wird eine knackige Aufgabe.“ Zum Saisonauftakt siegte der VfB Forstinning deutlich mit 4:0 beim Kontrahenten aus Holzkirchen und schüttelte damit gleich einmal den Abstieg und den daraus folgenden Kaderumbruch von sich. Weniger gern denkt daher Orhan Akkurt als Trainer des TuS Holzkirchen an die Saisonpremiere zurück: „Wir haben mit mir als neuem Trainer drei bis vier Wochen Anlauf gebraucht. Jetzt ist es ordentlich.“