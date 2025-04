Forstinning in Geberlaune – „Mehr Glück als Verstand“

Der VfB Forstinning kassierte in Murnau eine 2:3-Schlappe. Die Mannschaft von Cheftrainer Ivica Coric steckte die dritte Niederlage in Folge ein.

Der Spieltag in der Fußball-Landesliga, Gruppe Südost, stand ganz im Zeichen der durch den 1:0-Sieg beim SB Chiemgau Traunstein vorzeitig errungenen Meisterschaft und dem damit verbundenen, erstmaligen Aufstieg des FC Sportfreunde Schwaig in die Bayernliga. Natürlich blieben aber auch die anderen Vereine aktiv am Osterwochenende. Und dabei musste der VfB Forstinning wieder einmal eine Auswärtsreise ohne zählbaren Ertrag verbuchen.