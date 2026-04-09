Forstinning II kassiert die zweite knappe Niederlage in Folge

Der VfB Forstinning II (rot) musste sich erneut geschlagen geben. – Foto: SRO

Die Reserve verlor gegen Höhenkirchen mit 0:1. Trainer Hubert Schunk vermisste die nötige Durchschlagskraft im Abstiegskampf der Kreisklasse.

Die zweite Niederlage in Folge mit einem Tor Differenz kassierte die zweite Vertretung des VfB Forstinning. In der Nachholpartie der Kreisklasse 6 (München) gegen die SpVgg Höhenkirchen lief die Mannschaft von Trainer Hubert Schunk einem frühen Rückstand lange und am Ende vergeblich hinterher – 0:1.

„Wir haben leider durch eine Unaufmerksamkeit schnell das 0:1 gefressen“, kommentierte Übungsleiter Schunk die Gästeführung durch ihren Torjäger Boubacar Wassa (12.). Danach habe seine VfB-Reserve eine ganze Halbzeit gebraucht, um sich zu sammeln.