In Bedrängnis durchsetzen wollen sich die Forstinninger Fußballer um Mike Opara (Mitte) am Freitagabend in Karlsfeld. – Foto: SRO

Forstinning gewaltig unter Druck – In Karlsfeld zu Gast Spielbeginn: 20 Uhr Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Forstinning Karlsfeld Der VfB Forstinning muss heute Abend zwingend in Karlsfeld punkten, um den direkten Klassenerhalt möglich zu machen. Heute, 20:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld VfB Forstinning Forstinning 20:00 PUSH Nächste, vielleicht letzte Chance für den VfB Forstinning im Kampf um den direkten Klassenerhalt: Beim TSV Eintracht Karlsfeld muss der Landesligist heute Abend um 20 Uhr schon fast zwingend siegen, um die Tortur der Relegation noch vermeiden zu können. Reichlich Wirbel verursachte in dieser Woche die Entscheidung des Sportgerichtes zur Wiederholung der Partie des VfB Forstinning beim VfR Garching am kommenden Mittwoch. Sein Unverständnis über die zeitliche Verzögerung zeigte dabei aber VfB-Trainer Ivica Coric, kam doch der Stein mit dem zu Unrecht eingesetzten Akteur beim VfR bereits Anfang April ins Rollen. Letzten vier Partien verloren Zunächst gilt aber die komplette Konzentration der Aufgabe beim Abstiegskonkurrenten Karlsfeld. Forstinning verlor seine letzten vier Partien sämtlich mit jeweils drei Gegentreffern und muss diese Flut, ausgelöst durch mangelnde Defensivarbeit und vielen Einzelfehlern, nun dringendst eindämmen. Mit sechs Zählern Rückstand, bei einem Spiel Rückstand, auf den 13. Rang gerät das direkte rettende Ufer schon beinahe außer Sichtweite. Mit einer weiteren Niederlage müsste sich der VfB bereits gedanklich auf die Relegation einstellen. Personell bleibt die Lage angespannt. Die Einsatzfähigkeit von Mohamad Awata ist noch nicht sichergestellt, Marko Rastel und Dimitar Kirchev sind beide noch angeschlagen. Eventuell kehrt Christian Ehizibue in den Kader zurück, Antonijo Prgomet hat seine Sperre mit dem Spiel in Karlsfeld dann abgesessen. Kampf ist zu erwarten Im Gegensatz zum VfB zeigt beim TSV Eintracht Karlsfeld die Tendenz und das Formbarometer klar nach oben. Mit einem ertragreichen Zwischenspurt mit vier Siegen in Folge kletterte die Mannschaft von Trainer Florian Beutlhauser immerhin wieder über den Relegationsstrich, am letzten Spieltag verlor der TSV erstmals wieder. Allerdings beim Meister und Aufsteiger FC Schwaig recht passabel mit 0:2. Und trotzdem steckt auch der Forstinninger Kontrahent noch mitten im Abstiegskampf, gerade einmal zwei Zähler Vorsprung auf den 14. Tabellenrang sind für die Endabrechnung keinesfalls ausreichend. Die Eintracht braucht die Punkte also auch dringend, ein entsprechender Kampf ist darum zu erwarten. Das Hinrundenspiel in Forstinning gewann Karlsfeld mit 3:2 Toren.