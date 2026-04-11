Forstinning entscheidet spannendes Duell knapp für sich

In einer intensiven und abwechslungsreichen Partie setzte sich der VfB Forstinning III am Freitag knapp gegen den FC Ebersberg durch. Vor lediglich 15 Zuschauern entwickelte sich auf dem Platz ein kampfbetontes Spiel, das bereits früh Fahrt aufnahm.

Die Hausherren erwischten den besseren Start: Günther Zier brachte Forstinning schon in der 5. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt, als Tim Michel nur zwei Minuten später per Foulelfmeter ausglich. In der Folge blieb die Begegnung ausgeglichen, ehe Bastian Schwaiger in der 37. Minute die erneute Führung für Forstinning erzielte.

Nach der Pause mussten beide Teams verletzungs- und taktisch bedingt wechseln. In der 70. Minute schien die Partie vorentschieden, als Benedikt Leipert nach einem schnellen Angriff das 3:1 markierte. Doch nur zwei Minuten später hielt Alexander Ambarzumjan die Spannung hoch, indem er für Ebersberg auf 3:2 verkürzte.