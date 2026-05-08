Forstinning empfängt den strauchelnden FC Aschheim als Meister Bezirksliga Ost von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, inzwischen steht Forstinning (rot) als Meister fest. – Foto: Marc Marasescu

Der VfB Forstinning feiert den Aufstieg in die Landesliga. Heute trifft der frischgebackene Meister auf den FC Aschheim, der noch zittern muss.

Was für eine Woche liegt hinter dem VfB Forstinning: Am Donnerstag sicherte sich der VfB durch die Niederlage des FC Aschheim gegen den TSV Ebersberg den Meistertitel in der Bezirksliga Ost und wird somit im kommenden Jahr wieder in der Landesliga antreten. Am Maifeiertag gewann der VfB das Finale im Toto-Pokal im Kreis München gegen den FC Eintracht München mit 6:4 nach Elfmeterschießen. Und die zweite Mannschaft erkämpfte sich einen enorm wichtigen Punkt beim TSV Zorneding II, braucht aber noch einen Sieg für den Klassenerhalt. Diesen schaffte dafür vorzeitig die dritte Mannschaft in der B-Klasse 6 mit einem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Egmating II.