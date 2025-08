Jörg Wieczorek, Marc Oliver Förste, Manuel Kölker und Stefan Püllen (v.l.) bei der Präsentation des Forsthaus 1838 als neuem Hauptsponsor. – Foto: Ralph Görtz

Forsthaus 1838 ist der neue Hauptsponsor Manche Fans des KFC Uerdingen hatten die Sorge, dass die Brust zum Saisonauftakt blank bleiben würde.

So manche Kritik haben die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ (FuF) in den vergangenen Wochen haben einstecken müssen, weil sie lange gewartet haben, die Sponsoren für die anstehende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein bekannt zu geben.

Es war allerdings immer versichert worden, dass man Zusagen habe und die Sponsoren gebündelt vorgestellt werden sollen. Im Rahmen der Saisoneröffnung gegen den TuS Ennepetal war es dann so weit. Nun steht auch fest, wer als Trikotsponsor die Brust des KFC Uerdingen in der Saison 2025/2026 zieren wird: Das Forsthaus 1838. Mit den Worten „Spot an, Film ab“ von Pressesprecher Manuel Kölker wurde auf die Leinwand in der Grotenburg verwiesen, auf der ein kurzer Film über das Restaurant im Krefelder Stadtteil Forstwald gezeigt wurde. Erst vor einem guten halben Jahr war das Restaurant nach langer Sanierung wieder eröffnet worden. So passt der Satz, der im Video gesagt wurde „präsentiert sich im neuen Gewand“ nicht nur auf das Restaurant selbst, sondern auch auf die blau-roten und die gelb-schwarzen Heim- und Auswärtstrikots des KFC, auf dessen Brust nun der Schriftzug „Forsthaus 1838“. Auch an verschiedenen Stellen im Stadion ist Bandenwerbung des Sponsors zu sehen.

Der Heimat verbunden Für die „Freunde und Förderer“ schließt sich mit diesem Hauptsponsor gewissermaßen ein Kreis. Denn im Forsthaus, das Ende des vergangenen Jahres nach aufwendigen Sanierungsarbeiten unter neuer Führung wieder geöffnet hat, fand im März die erste Veranstaltung statt, auf der die FuF ihr Konzept vorgestellt haben.