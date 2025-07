Forsthart holt Ex-Profi Helmut Lemberger auf die Trainerbank

Lemberger betont: "Ich möchte jungen, talentierten Spielern eine Chance geben, aber auch auf die Konstanz und das Know-how langjähriger Kräfte setzen.“ Auch der bisherige Spielertrainer Tayfun Faziglu bleibt dem Verein erhalten und fungiert als gleichberechtigten Spielertrainer und wird weiterhin eine zentrale Rolle im Team übernehmen. "Tayfun ist ein wichtiger Pfeiler, sowohl sportlich als auch menschlich. Seine Erfahrung auf dem Feld ist Gold wert", so Lemberger. Im Jugendbereich baut die SpVgg Forsthart ebenfalls aus. Für die A- Jugend wurde mit Hans Grantner, ehemals Ul6-Tralner beim SV Schalding-Heining, ein ambitionierter Coach gewonnen. Gemeinsam mit dem Urgestein Daniel Eisenrauch als Trainer der eigenständigen A-Jugend wird auch der Nachwuchs qualitativ weiterentwickelt. Unterstützt werden die beiden von Markus Ratzenböck als zusätzlichen Trainer und Betreuer. Ein weiterer wichtiger Schritt: Drei Spieler aus der eigenen A-Jugend schaffen zur neuen Saison den Sprung in die Seniorenmannschaft - ein deutliches Zeichen für den eingeschlagenen Weg zudem darf sich die Spugg über 5 Neuzugänge freuen, die den Kader sowohl der A- Jugendmannschaft und den Herrenbereich in der Breite als auch in der Qualität verstärken werden.







"Die SpVgg Forsthart startet mit einem klaren Konzept, viel frischer Energie und einer durchdachten Mischung aus Talentförderung und Erfahrung in die neue Saison. Mit Helmut Lemberger an der Seitenlinie darf man gespannt auf die kommenden Entwicklungen sein“, lassen die Verantwortlichen des A-Klassisten wissen.