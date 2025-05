FC Forstern gegen SV Frauenbiburg – Foto: Christian Riedel

Forsterns Serie gerissen – „Frauenbiburg hat einfach mehr investiert“ Gegen Abstiegskandidat Verlinkte Inhalte Frauen: Bayernliga Frauenbiburg FC Forstern

Der FC Forstern patzt gegen Abstiegskandidaten aus Frauenbiburg. Der achte Sieg in Folge bleibt damit nur eine Vorstellung.

Fr., 16.05.2025, 20:00 Uhr FC Forstern FC Forstern SV Frauenbiburg Frauenbiburg 1 2 „Wenn du so spielst, hast du es auch nicht verdient, auf den oberen zwei Plätzen zu stehen“, ärgerte sich Forsterns Trainer Sebastian Wiese nach der 1:2-Heimpleite seiner Frauen gegen die akut abstiegsbedrohte Truppe aus Frauenbiburg. Dabei kostete diese Niederlage seine Mannschaft neben einer aussichtsreicheren Ausgangslage im Kampf um die Topplatzierungen gleich zwei Serien. So verpassten die Forsternerinnen nicht nur den achten Sieg in Folge, sondern mussten sich in dieser Saison auch erstmals vor heimischer Kulisse geschlagen geben.

Nichts zu holen gab es diesmal für die Forsternerinnen Nach den herausragenden Auftritten der vergangenen Wochen ließen die Gastgeberinnen diesmal vor allem fußballerische Stärke und Torgefahr vermissen. So lenkte Julia Ruckdeschel das Leder nach einer von insgesamt drei gefährlichen Ecken aus kurzer Distanz nur an den Pfosten. Doch bei den Gästen, die in Halbzeit eins keinen einzigen Torabschluss vorzuweisen hatten, reichte es ebenfalls nicht für einen Treffer – trotz einer zweistelligen Anzahl an Eckbällen.