Forsterns Frauen feiern in der Fremde – Trainer geht zum Saisonende

Dabei sprach Gäste-Coach Sebastian Wiese von einem „Abklatsch des Hinspiels“, in dem seine Elf – ebenso wie an diesem Wochenende – gegen das Defensiv-Bollwerk des SVW angelaufen war. Mit Ausnahme eines Konters zu Beginn der Partie sei Weinberg überhaupt nicht kontrolliert über die Mittellinie gekommen, so Wiese. Im Gegensatz dazu erspielten sich die Forsternerinnen gleich eine Vielzahl an klaren Chancen: Zweimal mangelte es Franziska Stimmer, die nach ihrer Verletzung wieder in die Startelf zurückkehrte, einzig am richtigen Timing. Darüber hinaus zimmerte die herausragende Julia Engstler das Leder aus 18 Metern knapp übers Tor, und auch ein Freistoß von Veronika Auer landete nur an der Latte.

Trainer Sebastian Wiese verlässt Forstern aus beruflichen Gründen