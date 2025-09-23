Forsterns fantastische Frühform – FCF bislang ohne Makel

Der FCF schlägt Würzburg mit 3:0 und feiert den vierten Sieg im vierten Spiel. Damit ist die Strehlow-Elf punktgleich mit Tabellenführer Ruderting.

Forstern – „Die spielerisch starken Gegner liegen uns“, resümiert FCF -Coach Jan Strehlow nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den FC Würzburger Kickers . Positiv hervorzuheben sei dabei insbesondere die eigene Defensivleistung. Schließlich verhinderte die Abwehrkette, bestehend aus Julia Ruckdeschel, Johanna Kink und Veronika Lang, nahezu jede Abschlusschance der Gäste.

Und auch im Umschaltspiel seien die Forsternerinnen den über 90 Minuten hinweg sehr offensiv agierenden Kickers überlegen gewesen. Die dadurch entstehenden Räume nutzte die Heimelf derweil wiederholt geschickt aus und erarbeitete sich eine klare Torchance nach der anderen. Trotzdem brauchte es erneut einen ruhenden Ball, um in Führung zu gehen. Bereits in der 9. Minute wurde Viola Leibold im Strafraum zu Fall gebracht, woraufhin Julia Obermeier gewohnt souverän vom Punkt verwandelte.

Es folgte eine sehenswerte Direktabnahme aus der zweiten Reihe von Kapitänin Vanessa Meingaßner, die das Leder aus etwa 18 Metern links oben im Knick versenkte (20.), ehe Lena Greimel nur Augenblicke später den nächsten Treffer auf dem Fuß hatte. Ihr Abschluss in Folge einer der vielen Seitenwechsel landete allerdings am Außenpfosten.

Zudem konnte sich Würzburgs Keeperin Lara Wagner im weiteren Verlauf dieses überaus „kräftezehrenden“ Duells gleich mehrfach auszeichnen und musste lediglich nach einem Fehler im Aufbauspiel, bei dem Veronika Auer schnell schaltete, noch einmal hinter sich greifen (33.).

Leistungsabfall in Hälfte zwei

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber einen Tick weniger Zugriff gehabt. Da sind die Kräfte geschwunden“, berichtet der Forsterner Übungsleiter. „Aber der Sieg war nie gefährdet.“ Da die Partie jedoch allgemein etwas träger geworden sei, kann sich der 37-Jährige kaum an große Möglichkeiten erinnern. So köpfte Ruckdeschel die Kugel im Anschluss an eine Ecke zwar einmal knapp am Pfosten vorbei, auf der anderen Seite gab es für die Gäste allerdings auch weiterhin kein Durchkommen.

Dementsprechend zeigt sich Strehlow durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, zumal er mit einem derart gelungenen Saisonauftakt – bisher mussten die FCF-Kickerinnen noch keinen Zähler abgeben – vorab nicht gerechnet hätte. „Deshalb sind wir megahappy mit der Situation.“