Forsterner Bayernliga-Fußballerinnen sichern vierten Platz drei in Folge

Die Forsterner Bayernliga-Fußballerinnen gewinnen 4:1 beim 1. FFC Hof. Yvonne Dengscherz erzielt ihren ersten Doppelpack – und Helena Hakala trifft in ihrem Abschiedsspiel.

Forsterns Trainer Jan Strehlow freute sich über einen „sehr zufriedenstellenden Abschluss” seiner Forsterner Bayernliga-Fußballerinnen, die 4:1 (3:0) beim 1. FFC Hof gewannen: „Die drei Punkte waren noch mal wichtig. Wir hatten in der Rückrunde viele Personalprobleme, was man auch daran sieht, dass wir die wenigsten Tore in der Rückrunde geschossen haben. Aber in dieser Partie haben wir vieles besser gemacht. Nach den zwei Toren direkt nach Anpfiff ist Hof mehr oder weniger zusammengebrochen.”

Es war ein Blitzstart: Zunächst stand Yvonne Dengscherz nach einer Flanke alleine im Strafraum und nickte zum 1:0 ein. Kurz darauf erhöhte Veronika Auer nach einem Steilpass auf 2:0. Forstern nutzte immer wieder einfache Fehler des Gegners, setzte schöne Steckpässe. In der 21. Minute netzte Helena Hakala in ihrem Abschiedsspiel noch mal ein. Sie setzte sich im Eins gegen Eins mit Keeperin Anne-Marie Ulliac durch und schob zum 3:0 ein. Kurz nach Wiederanpfiff schlug Dengscherz nach Querpass von Julia Engstler erneut zu. Danach wurde das Spiel immer zerfahrener. In der 85. Minute bekam Hof einen Foulelfmeter zugesprochen, den Riley Rumbley verwandelte.

Strehlow hatte noch ein paar persönliche Aspekte zu berichten: „Unter anderem der erste Doppelpack von Yvonne Dengscherz, das Abschiedstor von Helena Hakala und dass wir noch einmal von der zweiten Damenmannschaft so gut unterstützt wurden, das freut uns natürlich sehr. Wir haben zwar das Rennen um den zweiten Platz gegen den FC Stern verloren, dem wir gerne gratulieren. Aber wir sind sehr zufrieden, dass wir jetzt das vierte Jahr in Folge den Platz drei sichern konnten.”

Magdalena Daimer